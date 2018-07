Alberto Portugheis: “La vida del artista es estar siempre intentando superarse”

A los 77 años, el prestigioso pianista platense radicado desde hace medio siglo en Londres, aprovechará su visita a la Ciudad para debutar en el Teatro de Cámara de City Bell

Platense, nacido en el seno de una familia rusa y rumana, el prestigioso pianista Alberto Portugheis (77) -formado con Vicente Scaramuzza, perfeccionado en Ginebra, en donde estudió además violín y dirección orquestal, y en Londres, donde vive desde hace 51 años- se presentará el próximo fin de semana en el Teatro de Cámara de City Bell, en el marco de una visita por el país.

Días antes de su arribo a la Ciudad, el destacado músico aseguró en diálogo con EL DIA que lo tiene particularmente entusiasmado esta presentación debido a que marcará su debut en la sala citibelense. “Varios colegas músicos que actuaron en el Teatro de Cámara de City Bell me hablaron muy positivamente de la sala y de su público, extrañados de que yo, siendo platense, no hubiese actuado allí”, contó Portugheis, agradeciendo la gestión de su “querida amiga y excelente música” María Daguerre Ceriale (Pirincha), quien lo conectó con Juan Carlos Carassale, director de la sala, y quien, halagado, lo recibió con los brazos abiertos.

Sobre el repertorio, dijo que interpretará obras de Rameau, Beethoven, Fauré y Mussorgsky, y reveló que la inclusión de dos compositores franceses se debió a que su actuación será el sábado 14 de julio, día de la celebración de la fiesta nacional francesa, y bromeó con la “actualidad mundialista”, diciendo: “¡Espero que los amantes del fútbol no se enojen!”.

Según contó, cada vez que regresa a la Ciudad -de la que se fue en 1967- aprovecha para visitar familiares, amigos y para pasear, además de “estudiar para mis conciertos y dar clases”. Durante estos días, por caso, será parte de las Masterclasses organizadas por Mirian Conti en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se concentrará en la obra de Alberto Ginastera.

Portugheis, que a los seis años ya sabía leer pentagramas, aseguró que su talento musical no fue heredado, entendiendo que, al igual que cualquier actividad, es algo inherente a cada ser humano y por tanto “no heredado”, recordado sus inicios con la profesora Rosa Giuliano, alumna de Alberto Williams. “En casa había un piano vertical, que nadie tocaba, excepto yo desde los 3 años, de oído, hasta que aprendí a leer música”, reveló Portugheis quien, dijo, no eligió al piano sino que fue al revés: “No fue una ‘elección’, porque no había otros instrumentos”.

A los 13 años y hasta los 19 fue alumno del legendario ítalo argentino Vicente Scaramuzza (1885-1968), maestro que también enseñó a otros gigantes como Daniel Barenboim, Martha Argerich y Bruno Gelber. De esa época, confesó, tiene los mejores recuerdos y, a pesar de su fama de severidad, el pianista dijo que “el trato del Maestro conmigo fue excelente y sus lecciones muy importantes para mi formación”.

Luego de recibir el primer premio del Concours de Virtuosité en Ginebra, Portugheis impulsó su carrera con una gira que lo llevó a recorrer más de 40 países, realizando recitales, conciertos de música de cámara y participando como solista con muchas de las más prestigiosas orquestas del mundo, incluyendo la Royal Philharmonic, London Symphony Orchestra, London Mozart Players, Philharmonia de Londres, English Chamber Orchestra, París e Israel Sinfonietta, Orchestra de la Suisse Romande, Sinfónica Nacional de la Argentina y Filarmónica de Buenos Aires, entre otras. Con un amplio repertorio que incluye música barroca y contemporánea, se ha presentado frecuentemente en programas radiales y de televisión en Europa y dicta regularmente cursos y masterclasses en numerosas ciudades de Europa y Estados Unidos.

Consultado por cuál ha sido el proyecto más importante de su exitosa carrera, manifestó que “muchos son los conciertos que en su momento pudieron considerarse un ‘mayor logro’, aunque la vida del artista es estar siempre intentando superarse”. De todos modos, si tuviera que elegir, no duda en nombrar “los conciertos a dos pianos o a cuatro manos con Martha Argerich” que están, según reveló, “especialmente grabados en mi corazón y memoria”.

Con Marta Argerich, Portugheis mantiene una dilatada amistad: “Nos conocimos en Ginebra, Suiza, cuando teníamos 20 años. Seis años más tarde compartimos una casa en Londres. Casi todos los años tenemos al menos una oportunidad de vernos, si no para trabajar juntos, para compartir una comida, una charla”.

Además de músico, Portugheis es conocido por su gran gusto por la comida y la cocina -“comencé a desarrollar mi paladar desde chico, ya que mi madre era una excelente cocinera y como estudiante en Suiza aprendí a cocinar para sobrevivir”- lo que lo llevó a recibirse de chef profesional y a escribir periodísticamente sobre ello. Esta faceta, curiosamente, lo motivó décadas atrás a abrir, junto a su amiga Martha y uno de los hermanos de ella, un restaurante en Londres que se llamó “Rhapsody”, cerrado tiempo después.

Al igual que Daniel Barenboim, el artista dedica parte de su tiempo y energías a luchar por la Paz y los Derechos Humanos y más precisamente, por la Desmilitarización. En 2008, de hecho, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en parte gracias a los mensajes que dejó inmortalizados en sus libros “El juego de la Guerra y un camino hacia la Paz” y “$$$$$s en sus corazones”.

¿Qué lo lleva a querer ayudar? “Trato de evitar una Tercera Guerra Mundial y quiero terminar con todas las guerras en el mundo. Ninguna es justificable, menos que menos en el siglo XXI”, opinó Portugheis, presidente del Movimiento HUFUD (Humanity United For Universal Demilitarization). “Pienso que fabricar, vender y comprar armas, bombas, cohetes, torpedos, tanques, barcos y aviones de ‘guerra’, para crear un mundo de paz, es una absurdidad total. Las guerras hoy en día son sólo un negocio, infame, inhumano y corrupto”, agregó.

Tras su presentación en City Bell, volverá a Londres la próxima semana en donde los esperan “días de mucho calor” para comenzar sus Masterclasses de verano, conciertos, un curso dedicado a los Conciertos para piano y orquesta de Beethoven y un Congreso para la Paz organizado por HUFUD, similar al que asistió días atrás en el Senado.

