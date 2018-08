Tevez no estuvo ni un minuto en campo y se desató la polémica

| Publicado en Edición Impresa

Carlos Tevez parece estar más que relegado en la consideración del cuerpo técnico de Boca. Es que el Apache no tuvo ni siquiera un minuto en campo de juego en el estadio Centenario de Quilmes. Los Mellizos mandaron las tres variantes al campo de juego y Carlitos no formó parte de ninguna, por lo que se desató la polémica en las redes sociales, ante la defensa de los hinchas que más lo admiran, que no entiende como el ex Juventus no tuvo al menos un rato en el terreno como posible solución a la falta de ideas de la ofensiva del Xeneize.