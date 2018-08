El Mellizo acusó un cuadro de disfonía y no se presentó a la hora de dar la conferencia

| Publicado en Edición Impresa

Guillermo Barros Schelotto, el DT Xeneize, no la pasó bien ayer en Quilmes. Fue hostigado permanentemente por los hinchas de Estudiantes que coparon el sector de plateas que está por encima de los bancos de suplentes y se lo vio tenso durante todo el encuentro. Tanto como su equipo, nunca se sintió cómodo en la fría tarde de ayer y para completar la jornada gris bostera, ni se presentó en el sector de prensa para dar la habitual conferencia.

Al parecer a los 617 días de racha que el Pincha le arrebató ayer a Boca, quedó en evidencia que se le hizo “necesario” al entrenador platense acusar una “disfonía”; así es quedaron para otra ocasión los conceptos del DT del campeón argentino. Boca volvió a degustar el sabor de la derrota tras 46 fechas en el fútbol local y la palabra del Mellizo era esperada. Pero eso nunca ocurrió.

“EL PARTIDO LO PERDIMOS EN LAS PELOTAS PARADAS”

Pero a la hora de rescatar testimonios del Xeneize, el que si habló fue el mediocampista Pablo Pérez: “Las pelotas paradas fueron decisivas, ellos sacaron diferencias en eso; el campo de juego estaba mal, pero estaba malo para los dos equipos. Así que no es excusa”.

A lo que agregó: “Dónde teníamos que tener más cuidad, no lo tuvimos; tenemos que aprender de esto, este tipo de canchas chicas no nos benefician, pero ya está, ganaron bien”.

Además Pérez dijo que: “Ellos intentaron cosas y les salieron , nosotros no pudimos hacer mucho, no jugamos bien. La derrota nos dice que tenemos que estar más atentos, la camiseta te lo exige, somos un club muy grande y estas cosas no nos pueden pasar”, aseguró en el mismo terreno de juego el futbolista de Boca una vez que el triunfo de Estudiantes estaba consumado.

Lo dicho, la derrota caló hondo el ánimo Xeneize que en una semana se cargó dos caídas al hombro: la goleada que le propinó el Barcelona de Messi y la de ayer que le asestó el Pincha del Chino.