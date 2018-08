Crece la desconfianza sobre la economía argentina en Wall Street

Las acciones de las empresas nacionales en Nueva York cayeron ayer hasta 6%, a pesar de que esa Bolsa cerró en alza

La desconfianza de los mercados internacionales en relación a la capacidad de Argentina de hacer frente a la deuda se incrementa a medida que pasa el tiempo y se conocen informes alarmantes sobre la evolución de la economía.

Ayer ese temor golpeó de lleno a los bonos y los ADRs, las acciones argentinas que operan en la plaza neoyorquina y en especial los bancos perdieron hasta un 6%, en medio de un notable deterioro del valor bursátil de las empresas que cotizan en la Bolsa porteña.

Si bien ayer no operó la Bolsa porteña, en Wall Street la mayor caída la sufrieron los papeles de Grupo Supervielle. Pero también perdieron otras entidades financieras como Galicia (3,2%) y Macro (2,26%). Otro rojo notorio fue Irsa, con una pérdida de 3,08%, en cambio YPF fue una de las pocas acciones que operó en alza (4,7%) en el recinto neoyorquino, pese a que los indicadores de esa plaza operaron en alza por la perspectiva de un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A la vez, el riesgo país argentino que elabora el JPMorgan subió ayer 2,09% a 685 puntos.

IMPORTANTES PÉRDIDAS

Mientras tanto, ayer se conoció que con la pérdida del 2,45% del viernes, que llevó al indice Merval a 26.277,43 puntos, la cotización bursátil de la bolsa porteña perdió 7.468 millones de dólares desde que se conoció el escándalo de las coimas.

A los factores internos y externos que ya venían golpeando la cotización de las compañías argentinas en la Bolsa se sumó en las últimas semanas el caso de los cuadernos de la corrupción, que terminó impactando también en la economía. En el caso del valor de las acciones, por ejemplo, consumió en dos semanas de agosto toda la mejora obtenida en julio, de 15,5% en pesos y un 19,8% en dólares.

El 31 de junio el valor total era de $8.470.650 millones (unos u$s 278.458 millones) pero el último viernes cerró a $8.243.546 millones (aproximadamente u$s 270.990 millones). “La caída en la capitalización bursátil fue un combo entre el escenario externo, en donde la crisis de Turquía tiene puntos en común y la Argentina fue uno de los emergentes más golpeados, e interno. Las empresas donde pueden tener impacto el nivel de inversión en la obra pública, más allá de no estar directamente involucradas en el caso de coimas, están entre las más afectadas. Loma Negra, líder en venta de cemento y hormigón, pasó de un valor en la bolsa local de $36.983 millones en julio a $32.364 millones en agosto, con pérdidas por $4.619 millones, unos u$s 152 millones. En su cotización en Nueva York, en tanto, la empresa paso de u$s 11,24 por acción en julio a u$s 8,90 ayer

RIESGOS

Mientras tanto, un informe de Geopolitical Future destaca que las monedas de Turquía, Irán, Rusia, la India, Chile, China y Sudáfrica tienen algo en común con el peso argentino: todas se han depreciado durante el último año. Algunas, como nuestro peso y la lira turca, se devaluaron muy fuertemente durante las últimas semanas. No obstante, según este think tank, el dato más alarmante es que gran parte de las deudas externas de estos países está nominada en dólares. Por lo tanto, están “sentados sobre una bomba de tiempo”.

Esta situación tiene sus inicios a principios de los ‘90 cuando muchos países, incluidos la Argentina, comenzaron a acumular deudas en dólares para reactivar sus economías. Argentina se encuentra (junto a Turquía, México, Indonesia y Chile) en el grupo de alto riesgo ya que sus reservas internacionales no son suficientes para cubrir su deuda en dólares (alcanzan al 48%).

En el grupo de “riesgo moderado” se encuentran Sudáfrica, Brasil, Rusia, Malasia, Corea del Sur y la India. Mientras que en el verde están Arabia Saudita y China.