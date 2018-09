Venturino apoyó el nuevo proyecto de Estancia Chica: "Por Estancia hipotequé mi casa, para mí es todo"

El ex presidente de Gimnasia (1968-1979), Oscar Emir Venturino, quien en su momento compró el predio de Estancia Chica con una campaña en la que tuvo el apoyo de los socios con la adquisición de lotes, respaldó el nuevo proyecto que tiene la actual dirigencia de hacer un club de campo que puede significar un ingreso de 20 millones de dólares.

En diálogo con La Redonda, Venturino confió que "los 12 mejores años de mi vida se los dí a Gimnasia. Tuve que prescindir porque me iba mal en mi actividad empresaria. Yo tenia 34 años y le di hasta los 46. Agradezco que un 80 por ciento lo hice por mi mujer, que me supo comprender en todo", comenzó diciendo el ex comisionado albiazul, y recordó que "tuvimos que hipotecar la casa por Estancia y ella supo comprenderme. Para mí Estancia chica es todo".

Ahora, fue convocado por el presidente Gabriel Pellegrino, y contó que ve a este CD "con un desarrollo positivo, con voluntades de continuar cosas que no se terminaron. Me convocaron a una reunión y les dije cuál era mi pensamiento. Se perdieron cosas importantes en el club por dirigentes que solamente se dedicaron al fútbol e hicieron perder cosas como el autódromo de Estancia".

Más adelante, también recordó que en su momento, los socios confiaron en su gestión y logró que la gente invierta en esos terrenos mediante "papelitos": "Vendimos 400 lotes con un papelito, la gente me tuvo confianza, nunca pensó que podía fallarle en algo".

En tanto, sostuvo que hoy acudirá nuevamente a una reunión informativa sobre el nuevo proyecto porque es optimista en que se puede lograr. "No creo que se haga muy largo todo. Comparto en crear un sector en un lugar determinado donde están los lotes. Soy por demás optimista. Yo tengo 40 lotes ahí, que los pagué uno arriba del otro para cumplir el compromiso con Estancia. Y tengo dinero que dejé en aquel momento en el club, hice un acta ante escribano, y el club nunca pudo devolverlo. Ni lo reclamé tampoco".

En otro orden, recordó aquel torneo del 70 en el que el Lobo peleaba por ser campeón y debido a un reclamo de los jugadores decidió poner a la Tercera División contra Rosario Central.

"Me cuestionaron la final del 70 en algún momento. Lo hice porque siempre mintieron los jugadores, quisieron cobrar un premio como final y eran dos partidos. No nos pusimos de acuerdo. Enfocaron el tema de otra manera y les dije que no me iban a cambiar. Entonces cargué la Tercera en micro y la mandé a Rosario. A las 12 de la noche quisieron jugar y les dije que no. Había hinchas que los querían hacer jugar de prepo, por eso".

Sin embargo y más allá de esto, cree que "estoy reconocido como el mejor presidente de Gimnasia".