Advertencia salteña: “A mí nadie me va a silenciar, ¡sinvergüenzas!”

La amante de Ramiro Ponce de León explotó al enterarse de que la llevarán a juicio por extorsión y realizó un furioso descargo

| Publicado en Edición Impresa

Enojadísima tras enterarse de que Florencia Peña y Ramiro Ponce de León iniciaron un embate legal en su contra, por, supuestamente, extorsión, calumnias e injurias, la salteña Eliana Mendoza, ex amante de la pareja de la humorista, realizó un fuerte picante vía mensajes de WhatsApp.

“¡Sinvergüenzas! ¿Censurar a una mujer que solo habla de sentimientos, de traición y solo manifiesta la verdad?”, le escribió la profesora de zumba salteña a su representante, Jorge Zonzini, al enterarse de las medidas judiciales iniciadas en su contra.

Aunque no fueron las únicas palabras de la joven que, con ironía y sorna, continuó con su defensa: “¡Si les gustan los adminículos que se los pongan ellos! Un cinto de castidad o un candado fálico a sí pueden controlar su polisexo multitarget y no pasarse de ridículos, pero a mí nadie me va a silenciar. Se los aseguro. Que no se confundan. Soy una mujer salteña, no una muñeca de cera para realities y ficción televisiva”.

Según detalló Ángel de Brito, el inicio de las acciones legales surgieron a raíz de una extorsión que habría sufrido la pareja.

“Hay una extorsión, le pidieron 60.000 pesos a Florencia Peña o a Ramiro Ponce de León, no voy a dar muchos detalles porque esto está en la Justicia, para que este tema se corte públicamente. Para que no se filtren más audios, videos, fotos, porque hay mucho más material del que hasta ahora mostraron algunos programas. Pero hubo un pedido directo a la pareja de parte de alguien en particular de 60.000 pesos para cortar todo”, contó el periodista, compañero de Peña en el jurado de “Bailando por un Sueño”.

Pero más allá de la extorsión, “hay cuestiones que atacan la intimidad de las personas, también ha habido cuestiones relacionadas a dichos injuriantes, y hay otro tipo de cuestiones más graves que son las que estamos analizando para ver qué acciones vamos a tomar esta semana”, según aseguró Rafael Cúneo Libarona, defensor de Peña y Ponce de León.