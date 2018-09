El "ooosoo" de Mourinho a Pogba y relación rota

Después de la eliminación de la Copa de la Liga contra el Derby County, la relación entre el entrenador del Manchester Ud, José Mourinho, y el francés Paul Pogba, está rota.

En el entrenamiento de hoy, el DT le rechazó el saludo al futbolista y el video llegó a las portadas de todos los diarios ingleses.

El jugador pisó el campo con todas las ganas de comenzar la jornada, saludando a profes y colaboradores pero cuando llegó a Mou, encontró un rechazo.

La cara con la que lo miró el volante francés lo dice todo.

JUST IN! 😳



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️



What has been said between the pair this morning? 👀 pic.twitter.com/nRiTEgDJlH