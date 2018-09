Pampita y su balance del año: "Fue todo un desastre"

La modelo se refirió a su ruptura con Pico Mónaco y a cómo terminó su programa en Telefé



Fue un año complicado para Pampita y los medios se encargaron de dan cuenta de ello. Pero ahora, la modelo misma reconoció las dificultades que tuvo que atravesar en un evento público organizado por Margarita Barrientos.

En diálogo con la prensa, la morocha reconoció que el año fue "todo un desastre". Luego, ahondó: "Empecé con mucha ilusión mi programa propio, que no funcionó. Y en lo personal y amoroso, tampoco. Fue un caos".

Aún con una sonrisa, Pampita dijo haber pasado por "momentos muy malos" pero que "por suerte, ahora estoy mejor".

El próximo lunes, la conductora volverá a la televisión con un nuevo ciclo. "Por lo menos termino el año con trabajo, que eso me hace bien a la cabeza y me da espíritu", aseguró.

En cuanto al amor, sostuvo que no "estoy buscando" y que se encuentra disfrutando de actividades como "ir al cine, a comer".

Finalmente, cuando le preguntaron si formaría una familia con una nueva pareja, respondió: "Hoy no me imagino. No espero nada. Veamos qué me sorprende el destino".