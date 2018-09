Alex Caniggia al “Tucumano” Herrera: “Vos sos el Pablo Escobar de La Plata”

Entre las escuchas telefónicas de la causa aparecen charlas que el hijo de “El Pájaro” tuvo con su suegro. No tienen validez judicial, pero el joven bromea con los rumores que han girado en torno al ex barra ahora detenido

Varios nombres de alto perfil en La Plata aparecen como imputados en la llamada causa de la megabanda aunque hay otro, muchísimo más mediático, que quedó involucrado en esta historia de manera colateral.

Se trata de Alexander Caniggia (25), el excéntrico hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis que supo ganarse un espacio en los medios a fuerza de tatuajes, canciones de dudosa calidad y posteos polémicos, hasta que meses atrás presentó formalmente a su chica con una foto en las redes, un corazón y la frase “mi bird (mi pajarita)”.

Aquella joven rubia no era otra que Macarena Herrera, hija de Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera, ex hombre fuerte de la barra de Estudiantes y detenido desde hace un mes por su presunta participación en la asociación ilícita por la que también están presos, entre otros, el ex juez César Melazo, el presunto operador judicial Enrique “Quique” Petrullo y el ex comisario Gustavo Bursztyn.

El dato del noviazgo entre Alex y Macarena no es nuevo -hasta se sabe que ambos viven en el hotel Faena- pero sí lo son algunas escuchas que la Justicia atribuye al hijo de “El Pájaro” (su fonética es inconfundible) en charlas telefónicas con su suegro.

Lo que hace que el intercambio resulte interesante es que Alex, con un tono jocoso, vincula al “Tucumano” con el narcotráfico y las barrabravas, aunque, vale aclararlo, estas afirmaciones no tienen ningún valor judicial.

Las escuchas a las que accedió EL DIA y a continuación se reproducen, son de los primeros meses de este año. En el primer diálogo, Herrera (RH) y Caniggia (AC) charlan sobre un viaje que el primero hizo a Uruguay.

RH: Bien, ya estoy volviendo, bah, ya volví, estoy en La Plata, yendo para casa, tranquilo.

AC: Bien, ¿cómo estaba Punta (del Este)? ¿Estuvo grosso ahí? ¿Mucha gente?

RH: Estaba lindo, había gente, no sé si mucha por la época, pero estaba muy lindo, me gustó, tranquilo.

AC: Bien, bien, ¿hacía calor? ¿Y gente cómo era? ¿Como el verano o mucho menos?

RH: Mucho menos que en el verano, pero hizo calor, re lindo, encima me tocó dos días hermosos, vine quemadito.

AC: Fuiste a descansar ahí un rato, mucho trabajo vos, vos sos el Pablo Escobar de La Plata, entonces tenés que descansar.

RH: Ya estoy viejo, tengo 50, ya está, ya trabajé bastante.

AC: Ya está, ahora a relajar, tenés que relajar, mucho business ya.

En otra, Herrera invita a Caniggia a un partido del club de sus amores.

RH: Vení, vamos, juega Estudiantes hoy en el Estadio Único, 7 de la tarde en La Plata, vení, vamos a la cancha. No sabés lo que es una hinchada vos, que no conocés nada.

AC: Vamos olvidate, vos ahí... vos eras barra ahí antes.

Horas decisivas

Mientras tanto, Herrera, Melazo y Petrullo esperan detenidos en edificios porteños de la Policía Federal a que la jueza Florencia Butiérrez decida si acepta, o no, el pedido de prisión preventiva que el domingo planteó para los tres la fiscal que investiga esta compleja causa desde hace cuatro años.

Ya tienen preventiva 10 de los 11 acusados que fueron detenidos en la primera tanda de allanamientos, en julio pasado: Bursztyn; el ex policía Gustavo Mena; Javier Ronco, Ángel “Pipi” Yalet, Adrián “Quichua” Manes, Carlos Bertoni, Carlos “Macha” Barroso Luna, Héctor “Pepe” Vega, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández y Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia.

A Herrera lo vinculan con varios bares, cervecerías y boliches bailables de La Plata, dos de los cuales fueron allanados en una serie de operativos que realizaron la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria el miércoles pasado.

Se trata de “La Reina”, que funciona en Centenario y 511, y “Mileño”, en 512 y 14, de donde los agentes se llevaron documentación para ser analizada.

Se sospecha que “El Tucumano” compartía algunos negocios comerciales con el ex juez Melazo, aunque ésa y otras presunciones son materia de investigación.

La hipótesis que sostiene Lacki es que, al menos desde 2010, la megabanda se dedicaba a robar viviendas, reducir o revender autos robados, estafar y mexicanear droga, entre otras modalidades delictivas, con los datos que aportaban policías, agencieros de autos o corredores de seguros. Barras, ladrones y ex convictos garantizaban la mano de obra. Y todos contaban con la cobertura policial y judicial, según la sospecha de la funcionaria.

En esta causa que acumula ya varios cuerpos aparece mencionado también el camarista Martín Ordoqui, de la sala V del Tribunal de Casación bonaerense, suspendido por 90 días de su cargo y a pasitos de un jury. El despacho y la casa de su secretaria fueron allanados en los registros del miércoles.