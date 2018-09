Tomy Etcheverry y la experiencia de entrenar con Juan Martín Del Potro

| Publicado en Edición Impresa

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

Como es sabido, Juan Martín Del Potro se bajó de la segunda edición de Laver Cup, que se disputó en la ciudad de Chicago. El tenista tandilense prefirió quedarse en nuestro país recuperar energías y ponerse a punto para la próxima gira asiática, que comenzará con el ATP 500 de Beijing, en China.

Enlos entrenamientos, Del Potro tuvo como “sparring” al joven tenis platense Tomás Etcheverry (19 años) de gran presente, ya que en el ranking profesional de la ATP escaló más de 500 puestos por lo que se encuentra entre los mejores quinientos jugadores del circuito.

“La verdad que me vino muy bien este par de entrenamientos con (Juan Martín) Del Potro, que además de ser uno de los mejores jugadores del circuito (está cuarto en el escalafón mundial detrás de Nadal, Federer y Djokovic) es uno de mis ídolos en el ambiente del tenis. Por eso también es un orgullo para mi que me haya llamado para practicar”, comentó Tomy Etcheverry en el diálogo que mantuvo con este diario.

Claro que a Tomy le vino muy bien esta práctica con Del Potro, ya que en pocos días más estará arrancando la última etapa del presente temporada con la participación en distintos Challenger en Río de Janerio, Lima y también en nuestro país.

Más adelante, Etcheverry agregó que “me puso muy contento que Delpo me haya vuelto a llamar para entrenar y para un chico como yo, que está haciendo sus primeros pasos en el profesionalismo, tener adelante un ‘monstruo’ de semejante talla, es lo más. En los primeros peloteos traté de devolverle la tremenda derecha que tiene, según mi punto de vista, la mejor del circuito. Hasta que me solté, porque aunque sea un entrenamiento uno arrancan un poco tenso, pero con el paso de los minutos me relajé y entré en un juego más fluido”.

Los entrenamientos con Del Potro, que fueron tres en total en diferentes días, tuvieron lugar en una de una de las canchas de cemento del complejo Tenis Club Argentino.

“Además de entrenar, Delpo también se encargó de darme un par de consejos para que los aplique a la hora de jugar” siguió diciendo Etcheverry a lo que agregó que “también me vino muy bien entrenar en cemento, que es mi superficie preferid, ya que venía jugando mucho en polvo de ladrillo, sobre todo en la gira europea”, cerró Etcheverry que se mostró muy contento por haber podido entrenar con Del Potro.