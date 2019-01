En City Bell piden patrullajes para frenar los robos a negocios durante los fines de semana

En la cuadra de 13 b entre Cantilo y 473 varios locales fueron blanco de ladrones en momentos en que estaban cerrados

La inseguridad en comercios del radio céntrico de City Bell viene acentuándose, desde los últimos meses del año pasado. Al menos así lo entienden los comerciantes de la zona, que en los últimos días volvieron a padecer a los ladrones.

Según le contaron a este diario, tras algunos días de calma, desde que arrancó el año la situación recobró actualidad.

En este contexto, hay una cuadra del centro de City Bell a la que los delincuentes ya parecen haber tomado de punto para cometer sus fechorías.

CON SIMILAR ESTRATEGIA

Según los testimonios recogidos en negocios del lugar, en algunos de los locales damnificados los ladrones actuaron con la misma modalidad.

En tal sentido, los comerciantes indicaron que se meten en los locales los fines de semana, de noche, cuando están cerrados, y aprovechando que en esos días, especialmente por la madrugada, no se ven policías en el centro de City Bell y tampoco hay mucho movimiento de gente haciendo compras o de paseo.

Puntualmente, se mencionó que “en algunos locales de esta zona entraron a robar por los fondos”.

Uno de los comercios que ha sido blanco de ese accionar con que se estaría manejando una misma banda, es “Canterbury”, dedicado a la venta de indumentaria y calzado deportivo en 13b entre Cantilo y 473.

Su encargada, Juliana Luján (22), le contó a EL DIA que “en el último año ya nos robaron dos veces y otras dos veces hubo intentos de hacerlo”.

El último de los ataques ocurrió “a las 5 de la mañana del domingo pasado, cuando nos destrozaron un vidrio del fondo del local e ingresaron”.

Ya dentro del negocio, “se llevaron 5.000 pesos que estaban dentro de la caja registradora. Pero también nos robaron mercadería, por ejemplo un par de camperas, varias camisetas de fútbol y remeras deportivas de algodón”.

La joven mencionó luego que “a otros comercios de esta cuadra también les entraron a robar luego de acceder por los fondos. A algunos de estos negocios ya los protegieron en ese sector con rejas”.

“En nuestro caso, contamos con un sistema de cámaras y de alarma. Pero nadie de la empresa nos avisó de lo sucedido. Nos enteramos a través de una vecina a las 10 y media de la mañana del domingo. Y me tuve que venir de Lanús”, consignó después Juliana.

Asimismo, reflejó que “después de este robo vinieron patrulleros. Pero salvo en una situación así, después no los vemos por esta zona”.

“SIEMPRE UN DOMINGO”

Posteriormente, Juliana apuntó un detalle particular: “los cuatro episodios de inseguridad que tuvimos acá, coincidentemente fueron en madrugadas de días domingo”, dijo.

“Lo que pasa -explicó convencida- es que los domingos no anda ningún patrullero y tampoco gente en esta zona”.

Y recordó que el peor de los escruches sufridos por el propietario de ese negocio “fue a mediados del año pasado, cuando nos robaron 20.000 pesos”.

A pocos metros de ese local deportivo se encuentra el comercio de ropa para la mujer “The Market Rame”, cuya propietaria, Florencia Delgado (31), también expuso sus quejas por la inseguridad.

“Abrí en septiembre del año pasado y el viernes a la noche del fin de semana del Día de la Madre se metieron en el negocio a robar, luego de meterse rompiendo un vidrio del fondo”.

Por esa razón, consignó que se decidió a instalar rejas para reforzar la seguridad por donde se colaron los delincuentes. Y también cámaras de video.

“Por lo que observé cuando llegué a las 10 de la mañana del sábado (de ese fin de semana), fueron directamente a la caja registradora y robaron los 900 pesos en cambio con billetes chicos que había quedado del día anterior”, detalló.

Agregó que “por suerte no me robaron mercadería”. Pero me dejaron todo el negocio revuelto, porque evidentemente no se conformaban con el monto de dinero que encontraron y buscaban más”.

Otro local que padeció recientemente el rebrote delictivo en el centro de City Bell es la heladería Lucciano`s, en la esquina de Cantilo y 13b.

Empleados de ese negocio informaron que se metieron a robar hace dos semanas, luego de entrar por el fondo del local.

“Se llevaron únicamente la plata que había en la caja y se fueron enseguida”, indicó un empleado sin precisar la cantidad de efectivo sustraído.

También consignó que se trató del “único” robo sufrido desde que esta heladería abrió, “en julio del año pasado”.

En la cuadra castigada por la inseguridad funcionan a su vez un salón de fiestas y una zapatería para damas que, según informaron en comercios linderos, también fueron “visitados” por quienes tienen a maltraer a comerciantes del lugar.

UN ESCRUCHE TODAVÍA RECORDADO

A la vuelta, está la tienda de ropa masculina “Bensimon”.

Todavía permanece fresco el recuerdo entre los dueños de otros negocios de esa zona, el audaz y cuantioso robo padecido en la última primavera en ese local.

Luego de violentar el frente de ese local, delincuentes virtualmente lo desvalijaron, provocando una cuantiosa pérdida de mercadería a la firma.

La banda -testigos vieron en ese momento a varios sujetos entrando y saliendo del negocio para cargar la mercadería en una camioneta- sustrajo diversas prendas de vestir por un monto calculado en los 400.000 pesos.

Otro comercio que fue blanco de escruches el año pasado en el centro de City Bell es la tienda “Akiabara”, situada en 13 a entre 473 y 473 bis.

En uno de esos ataques, a mediados de junio, al escapar con el botín, los ladrones cubrieron la huida efectuando un disparo contra un patrullero.