Barrio Aeropuerto: buscan a dos jóvenes acusados de violar a dos chicas de 15 años

Las adolescentes habían ido a la casa de una amiga. Denuncian que las drogaron y abusaron de ellas mientras estaban inconscientes

Dos menores de 15 años vivieron una verdadera pesadilla durante la madrugada del domingo último, en una casa de Barrio Aeropuerto, durante una “juntada” entre conocidos de la zona.

Según denunciaron en el gabinete de delitos sexuales de la Dirección de Investigaciones de La Plata (DDI), dos sujetos las drogaron y luego las violaron.

Las víctimas “se conocen desde que son muy chicas, tienen una amistad de años” ya que las dos familias viven en el barrio “hace mucho tiempo”, le explicó a EL DIA Tania, madre de una de las adolescentes.

“Nosotros somos del barrio, hace mucho vivimos acá y nunca pasó algo así”, añadió.

El inmueble al que fueron, se encuentra a pocos metros de las viviendas de ambas damnificadas. Según el testimonio de la mujer, su hija “no conocía a nadie” allí, ya que eran conocidos de su amiga quienes estaban allí.

En ese marco, las menores arribaron a la escena “cerca de las 3”. Dentro de la morada “había, un hombre, dos jóvenes (de 17 y 19 años), la chica” a la que iban a visitar y “la mamá” de estos tres últimos.

Mientras conversaban, alguien de la casa llevó alcohol. Tomaron algo, todo parecía normal.

Hasta que, en un momento determinado, una de las menores comenzó a sentirse muy mareada. Pidió permiso para ir al baño y vomitó. “Le faltaba el aire y veía borroso”, explicó Tania.

Fue en esas circunstancias cuando uno de los dos muchachos se acercó a ella, le bajó los pantalones y la bombacha y la violó. Tras eso, la joven se desmayó.

Al despertar, presumiblemente algunos minutos más tarde, se percató de lo que había ocurrido. Todavía estaba desvestida y en el piso del servicio, con su abusador al lado mirándola.

Aun aturdida, se levantó y, entre llantos y gritos, salió a la carrera en dirección a la puerta que daba a la calle.

Según lo revelado por Tania a este medio, su hija “no se acuerda de todo”. Lo cierto es que, de alguna manera, “logró salir de ese infierno”.

Una vez en la calle, no supo bien qué hacer. El efecto de las drogas todavía le dificultaba la respiración y no podía pensar con claridad. A duras penas logró llegar al hogar de su amiga, a quien no alcanzó a ver en su desesperada huida. Eran las cinco de la mañana cuando tocó el timbre. Recién entonces se dio cuenta que tenía moretones en gran parte del cuerpo.

La mamá de la otra joven se sorprendió al verla y la escuchó. Antes de que termine el relato, salió a toda velocidad hacia la finca de donde su hija no había salido.

Al cruzar la reja vio que un sujeto mayor de edad estaba tomando cerveza. La imagen que vio al entrar de prepo en una de las habitaciones la sobrecogió: la menor estaba desnuda sobre una cama, inconsciente. Al tocarla la sintió fría.

Como pudo la alzó y la sacó de ese lugar, no sin antes insultar a los presentes y asegurarles que les haría una denuncia.

DENUNCIA Y FUGA

Poco después del hecho, las familias denunciaron a la Policía lo que había sucedido esa madrugada.

“Pasaron tres días desde que presentamos la declaración y recién se hizo algo. Yo sigo todos los movimientos de la causa y me dijeron que cuando fueron a allanar”, los sospechosos “ya se habían ido”, señaló Tania.

Conforme añadió, quien sí se encontraba en la vivienda era la progenitora de los acusados: “Ella tenía el documento del más chico, que se agregó a la causa”.

En tanto, fuentes consultadas indicaron que también los buscaron en la casa del padre, que “vive a unas cuadras del lugar, pero los dos dicen que no saben dónde están”.

Para Tania, “están escondidos. Y la Justicia se mueve muy lento”.

Sin embargo, adelantó que harán todo lo que esté en sus medios “para dar con los culpables”.