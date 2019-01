Enrique Pinti, en la lona: “Es la primera vez que el agua me llega al cuello”

| Publicado en Edición Impresa

Enrique Pinti no está pasando por un buen momento económico. El humorista de 80 años se ve fuertemente afectado por los tarifazos en los servicios públicos, a lo que se le suman los gastos en el sistema de salud debido a su diabetes.

“Es la primera vez que el agua me llega al cuello”, confesó en declaraciones al programa ATR, por POP 101.5, en donde también explicó: “No soy millonario, pero nunca me asusté. Antes me asustaba de la situación social de la gente que estaba desposeída o no tenía trabajo”.

“Me dolía mucho como ciudadano, pero no me llegaba a mí. Inclusive, en la época del menemismo o el kirchnerismo, veía que estaba un desastre todo, pero me llegaban las boletas y decía ‘esto es mucho, pero puedo pagarlas’”, continuó Pinti acerca de cómo le iba antes.

Ahora todo se ve distinto, porque manifestó: “Esta es la primera vez, quizás porque me va peor, que me asusta cuando me llegan (no sólo) las boletas de la luz y el gas, sino la prepaga. Tengo una prepaga buena que saqué en el año ‘83 y tengo el mejor plan; me vinieron 39 mil pesos, más la insulina que uso, que es importada porque así me lo indicó el diabetólogo, y eso me sale 36 mil pesos por mes”.

Pinti, además, se refirió a los vaivenes de su profesión, en la que a veces prima la incertidumbre: “Nosotros los actores no somos ejemplo de trabajo, el nuestro es un gremio de desocupados en todo el mundo. Siempre somos más los que queremos trabajar que los que tienen trabajo, pero para que un tipo exitoso que llenó tres décadas un teatro esté asustado...”,

Y, claro, aprovechó la volteada para darle a Macri, para que tenga y guarde: “Lo más raro es tener que soportar que un Presidente con mala dicción me diga que estuvimos de fiesta 70 años... Yo tengo 80 y yo no vi ninguna fiesta”.