Cerca de Plaza Paso: Lo amenazaron con un cuchillo y los repelió a cachiporrazos de su local

Al menos dos delincuentes intentaron en las últimas horas perpetrar un asalto en un comercio de audio y alarmas que funciona a escasos metros de Plaza Paso.

El hecho tuvo lugar este viernes a las diez de la mañana cuando dos sujetos ingresaron al local de 13 entre 42 y 43 y sin mediar palabra exigieron a su dueño que entregara todo.

Con un cuchillo de mesa, los sujetos pensaron que habían logrado quebrar la voluntad del hombre que estaba detrás del mostrador.

Pero lejos de tener la situación bajo su control, los sujetos debieron enfrentarse a la ferocidad del comerciante, que tras sufrir 43 robos, estaba preparado para repeler el 44.

Según contó a eldia.com esta tarde, sacó de entre sus pertenencias una cachiporra y comenzó a golpearlos con aquel elemento.

Sorprendidos por la contraofensiva, los malvivientes intentaron amedrentar al dueño con nuevas amenazas pero su suerte ya estaba echada.

Debieron abandonar el comercio raudamente ante los golpes que recibieron por parte del ofuscado vendedor que recibió un golpe en el rostro por parte del más chico de los maleantes.

“Actué en defensa propia, porque eran dos contra uno, en mi comercio y con un cuchillo con el que vinieron a robarme. Imposible dialogar con ellos en esas circunstancias. Por suerte no me apuñalaron ni me robaron. Sólo tuve la trompada”, resaltó.