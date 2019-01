Jugador argentino durísimo con su DT en México: "Me trató como una basura"

Pocas veces un futbolista expresa su disconformidad con su entrenador de la forma en que lo acaba de hacer el argentino Walter Montoya.

"El técnico me trató como una basura...Son personas que te dan la mano y después una puñalada por atrás", afirmó el jugador que durante un mercado de pases reciente fue la gran atracción del fútbol argentino y estuvo en carpeta tanto en Boca como en River.

Montoya se refirió de esa manera para referirse a Pedro Caixinha, director técnico del Cruz Azul, club al que actualmente pertenece el jugador argentino.

"Entré en conflicto con el técnico. No sabía en qué posición ponerme. Tuvimos cambios de opiniones y discusiones. Se me trató como una basura. El técnico y el director deportivo no se manejaron bien conmigo: Pedro Caixinha me trató como una basura", tiró sin vueltas el mediocampista de 25 años en una entrevista radial.

Vale destacar que Cruz Azul compró al chaqueño a comienzos del 2018 a cambio de 5.500.000 de euros, pero no cumplió con las expectativas: disputó 27 partidos y anotó 1 gol.

"Iba a entrenar, me gritaban 'bien, Walter', se reían, tiraban chistes conmigo, me hacían sentir el mejor y después no pasaba en un partido de ponerme. No me llevaban al banco. Las decisiones que él tomaba conmigo no era lo que demostraba en los abrazos o los saludos", puntualizó Montoya para graficar su situación.