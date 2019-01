Urtubey dice que “es posible” ganarle a Macri y a Cristina en octubre próximo

Para el actual gobernador de Salta, “la gente quiere un cambio verdadero y superar la grieta”. Acepta una interna dentro de su espacio

El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quién lanzó su precandidatura a la presidencia, consideró ayer que “es posible ganarle a (Mauricio) Macri y a Cristina (Kirchner) porque la gente quiere un cambio verdadero y superar la grieta para que la Argentina vuelva a crecer”.

Al mismo tiempo planteó que “hay que reformar el sistema político y hacer un gobierno con la gente”.

Tras anunciar su intención de postularse por Alternativa Federal, el espacio que comparte junto a Sergio Massa, -con quien aceptaría ir a unas PASO-, se mostró confiado y seguro de que sus ideas reformistas del sistema político y “sin promesas electorales populistas” pueden captar la voluntad del electorado desilusionado del macrismo y que no quiere volver al kirchnerismo.

“La Argentina tiene que cambiar su sistema político porque si seguimos igual que durante décadas donde nos fue mal, ¿por qué ahora vamos a esperar resultados diferentes?”, afirmó Urtubey.

Advirtió que “hace 40 años que la Argentina no para de caer con una constante destrucción del país y pérdida de la calidad de vida”.

Por ello el gobernador salteño dijo que, en el caso de resultar electo presidente, abrirá “el Gobierno a la gente, con mayor participación ciudadana, para superar la discusión desde el poder que dan hoy Macri y Cristina y donde la gente no está representada”.

“Hay que lograr gobiernos de unión nacional con un sistema semi parlamentario y con mayor participación ciudadana”, desafió.

Además insistió en diferenciarse de la dirigencia política actual, señalando la necesidad de llevar a cabo “un cambio profundo en el sistema político porque el actual está agotado, no da soluciones a la sociedad, no la escucha y no la representa”.

Sobre el ánimo de la gente y su percepción sobre la política y la democracia, Urtubey señaló: “Soy consciente de la desesperanza de los argentinos porque vamos de decepción en decepción. Yo planteo que nos animemos a cambiar de verdad y obligar a evolucionar al sistema político a un mecanismo articulado entre todos y no uno peleándose con otros a ver quien tiene mayorías”.

En ese aspecto, planteó que la inflación, el desempleo, el aumento de las tarifas, el costo de la producción y la falta de competitividad de las industrias, se resuelve con “un plan transparente y consensuado sobre cuál será el rumbo económico del país”. “El problema actual, es que hay incertidumbre”, dijo.