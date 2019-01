Cumplió su deseo: Alexi Gómez llega al país para sellar su vínculo con Gimnasia

| Publicado en Edición Impresa

Finalmente todo parece indicar que la jornada de hoy será el “Día D”. Luego de varios contratiempos, Alexi Gómez aterrizará en el país para realizarse los estudios médicos correspondientes y convertirse, de no mediar inconvenientes, en refuerzo oficial de Gimnasia para el comienzo de la segunda parte de la Superliga.

El volante izquierdo, de 25 años de edad, firmará con la institución Mens Sana a préstamo por 12 meses, con una opción de compra y llega por pedido expreso de Pedro Troglio, quien ya lo conoce de su paso por Universitario de Perú.

“Hizo 11 goles en ese campeonato que lo dirigí. Tiene todas las cualidades, pero es un “loco”. Hay que saber llevarlo”, había manifestado Troglio en el inicio de la pretemporada al referirse a él. “Ya le dije que no me puede hacer quedar mal. Sabe que no me puede fallar, al menos desde lo humano. Tiene una deuda conmigo por todo lo que hice por él en Perú y lo sabe”, concluyó.

Lo cierto es que, luego de muchos capítulos, dentro de una novela que se dilató bastante más de lo esperado, “La Hiena”, como le dicen al jugador, finalmente podrá ponerse a las órdenes del entrenador que sacó lo mejor de sí y que deberá hacer lo propio en su etapa en el Lobo por esa “deuda moral” que mencionó Troglio.

La idea es que mañana por la mañana se realice los estudios médicos para poder presentarse con sus nuevos compañeros en el turno vespertino previsto en Estancia Chica

benítez rescindió y se sumó a san martín de tucumán

Tal como anticipó este matutino, Oliver Benítez rescindió su contrato con Gimnasia y continuará su carrera en el “Santo” tucumano, uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia.

Sin lugar en la defensa albiazul, quien retorno de Palestino, arregló su desvinculación con el Lobo y rápidamente se convirtió en refuerzo del equipo de Walter Coyette.

El ex Tripero ya fue presentado en el “Ciruja” y tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos colores.

la reserva pone primera

En la jornada de hoy, el Selectivo Mens Sana dirigido por la dupla técnica de Leandro Martini y Mariano Messera, comenzará con la pretemporada de cara a la competición oficial que tendrá su inicio los últimos días de enero.

Desde el Club de calle 4, confirmaron que los jugadores que iniciarán el proceso serán: Sosa, Alegre y Pereyra (arqueros); Vaschetto, Martínez, Chacón, Fernández, Areco, Mottes, García Martinolli y Bassi (defensores); Enrique, Gutiérrez, Romero, Benítez, Prefacio, Toledo, Jara, Miranda, Napolitano, Sosa, Lescano y Martínez (volantes); y Zone, Sabatini, Caraballo, Cocimano, Zagert y Corvalan (delanteros).