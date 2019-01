Veinte ex presidentes critican al Papa por su mensaje sobre Venezuela

| Publicado en Edición Impresa

Veinte ex presidentes latinoamericanos, entre los que está Fernando de la Rúa, enviaron una carta al papa Francisco para hacer un llamado de atención luego de que el representante de la Iglesia católica pidiera “concordia” en países como Venezuela y Nicaragua.

El pontífice, en su mensaje de Navidad, deseó que Venezuela pueda encontrar la “concordia” y que llegue la “reconciliación” a Nicaragua. “Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población”, indicó Francisco.

En la carta liderada por Oscar Arias, e impulsada por Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), se recalca que los venezolanos son “víctimas de la opresión de una narco-dictadura militarizada, que no tiene reparos en conculcar de manera sistemática los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal.

Tras subrayar además que los nicaragüenses, “a mediados año, fueron víctimas de una ola de represión que deja como saldo casi 300 muertos y unos 2.500 heridos”, los mandatarios agregan: “Nos preocupa el llamado de Su Santidad a la concordia, ya que, en el contexto actual puede entenderse ello como un pedido a los pueblos que son víctimas para que se acuerden con sus victimarios; en lo particular, en el caso venezolano, con el gobierno que ha causado 3.000.000 de refugiados, en una diáspora que proyecta la ONU, para 2019, a 5,4 millones de personas”.

Los ex presidentes destacan la “buena fe” que guía a Francisco, pero señalan que su mensaje “está siendo interpretada de un modo muy negativo por las mayorías de Venezuela y Nicaragua. Sobre todo, por cuanto no existe, actualmente, en dichos países, un diferendo político que reclame de entendimiento (...), dentro de una democracia normal o deficiente que hoy lamentablemente no existe en estos. Sus poblaciones enteras son sometidas al sufrimiento por sus gobiernos, (...) los líderes sociales y políticos sufren cárcel, persecuciones y también la muerte”.

Y la carta cierra: “los que oprimen a otros n o pueden contribuir a la unidad”. Otros mandatarios firmantes son Eduardo Frei (Chile), Luis Lacalle (Uruguay), César Gaviria y Álvaro Uribe (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).