Lluvias, tormentas y ráfagas de viento durante todo el día: fuerte mejora por la noche

Tras las tormentas con fuertes lluvias que cayeron sobre la Región entre la madrugada y la mañana de ayer, el servicio meteorológico describió un panorama similar para la madrugada y la mañana de hoy, a lo que podrían sumarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y eventual caída de granizo, por lo cual la Comuna platense lanzó el nivel naranja de atención del riesgo.

En diálogo con este diario, el director de Hidrometeorología de la Municipalidad, Mauricio Saldívar, comentó que “por la noche (de la víspera) se harán evidentes las condiciones de inestabilidad en toda la zona”. Y anticipó que “es muy alta la probabilidad de que en la madrugada del sábado volvamos a tener lluvias y tormentas de variada intensidad, muchas de ellas fuertes, en ciertas áreas de la Región”.

Como se dijo, a ese panorama podrían agregarse caída de granizo y ráfagas de viento.

De acuerdo al detalle del Servicio Meteorológico Nacional para La Plata, la probabilidad de precipitaciones y tormentas será de entre el 70 y el 100 por ciento para la mañana de hoy. Al mediodía, tarde y noche, los porcentajes continuarán muy altos: entre un 40 y un 70 por ciento.

No obstante, por la noche ya no se esperan tormentas sino simples lluvias, paisaje que empezaría a configurar el del domingo, donde el nivel de alerta baja al color verde y las precipitaciones se alejarían de la Ciudad. No obstante, durante toda la jornada de mañana podrían continuar los vientos con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

En el área de meteorología de la Comuna dibujaron un cuadro más alentador, pues indicaron que “la fuerte inestabilidad se mantendrá, con intermitencias, hasta el mediodía del sábado. Luego las condiciones comenzarán a mejorar”.

En ese marco, el Comité de Emergencias Municipal dispuso un operativo que involucra a distintas áreas, a la vez que contempla tareas de control y monitoreo “permanente” a través de los dispositivos del sistema hidrometeorológico local. “Ese sistema posibilita tener en tiempo real los datos sobre el comportamiento de los arroyos, la cantidad de precipitaciones caídas y el estado de las bocas de tormenta, así como la limpieza de los sumideros y desagües pluviales”, explicaron.

A los vecinos y vecinas platenses, así como a las participantes del 34º Encuentro Nacional de Mujeres, que podría incrementar en unas 250 mil personas la población habitual, el Municipio “les recomienda mantenerse informados e informadas en forma constante, y seguir las actualizaciones de los pronósticos y alertas que emite la Comuna mediante Facebook, Twitter y el sitio laplata.gov.ar; Defensa Civil MLP en Twitter y Facebook, y Clima MLP en Twitter.

Residuos

Asimismo, como cada vez que se avecina un evento climatológico importante, las autoridades recordaron a los vecinos y vecinas que no saquen los residuos; que se mantengan en lugares seguros durante la tormenta; que no toquen cables ni postes de luz; que aseguren los objetos que puedan volarse en balcones y ventanas, y, en caso de circular por la vía pública, que lo hagan con suma precaución, a poca velocidad y con las luces bajas encendidas. Vale recordar que para emergencias hay que comunicarse al 103 de Protección Civil y al 911 de la Policía, y para reclamos al 147.

Precipitaciones Ayer a las 8, los pluviómetros decían que la localidad más afectada por la caída de agua fue Villa Elvira, con 56,3 milímetros. Le siguieron la Plaza Olazábal (40 mm), Villa Elisa (35,4 mm), City Bell (32,7 mm), Romero (25,8 mm), Tolosa (20 mm) y Plaza Moreno (19,9 mm).

El clima comenzaría a dar muestras de mejora hoy por la tarde. Se espera un buen domingo