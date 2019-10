El Pincha quiere seguir copado

Estudiantes se enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero, en la cancha de Instituto en la Docta, desde las 15,35. Televisa TyC Sports

Estudiantes se enfrentará desde las 15:35 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio de Instituto de Córdoba, buscando clasificar por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa Argentina. Jorge Baliño estará a cargo del arbitraje del encuentro, el cual será transmitido por TyC Sports.

Si bien el objetivo primordial del Pincha es el campeonato de la Superliga, en donde pelea por no descender, la ilusión en esta copa está intacta y hoy buscará meterse entre los cuatro mejores ante los santiagueños. En caso de pasar, jugará ante Independiente o Lanús (se enfrentan el viernes 25/10).

El partido de esta tarde en Córdoba, además, será de vital importancia para Gabriel Milito, quien no le encuentra la vuelta al equipo en este semestre y está siendo muy cuestionado por los hinchas. Una derrota lo debilitará, mientras que una victoria le permitirá tomar aire y trabajar con más tranquilidad para el duelo del próximo lunes, también ante Central Córdoba.

Por otro lado, hoy también el equipo intentará mostrar una imagen distinta en cuanto al juego con respecto a los partidos anteriores y poder establecer un punto de partido para el lo que se viene. Inclusive la semana pasada, en el triunfo por penales ante Estudiantes de San Luis por los octavos, el rendimiento no fue bueno.

EL EQUIPO NO ESTÁ DEFINIDO

Gabriel Milito no confirmó aún el once inicial de Estudiantes para esta tarde y, hasta último momento, no hay que descartar alguna sorpresa. Lo que sí parece un hecho es que habrá modificaciones con respecto al equipo que jugó en Sarandí el pasado jueves.

En la última línea se podría producir el regreso de Facundo Mura, quien en los últimos dos partidos ni siquiera fue al banco de los suplentes. El categoría 1999, que siempre Milito lo utilizó por la banda izquierda, esta vez podría desempeñarse en su puesto natural por la derecha en lugar de Facundo Sánchez.

En el mediocampo, por otro lado, Nahuel Estévez tiene muchas chances de estar desde el arranque tras su buen ingreso en el complemento ante Estudiantes de San Luis. ¿Quién saldría? Todas las miradas parecen estar puestas en el chileno Juan Fuentes, aunque todo dependerá del esquema. También podría meterse Edwar López, otro que tuvo un buen partido ante los puntanos, por Manuel Castro.

En cuanto al sector ofensivo, y si bien se manejó la posibilidad del regreso de Gastón Fernández, contonuaría Mateo Retegui. Quien sí es una fija es Federico González, que buscará volver a “amigarse” con el gol (en Copa Argentina metió uno en los 16avos en el 2-0 ante Mitre).

Vale recordar que para este partido el cuerpo técnico tampoco pudo contar con Matías Pellegrini, quien sigue recuperándose de la lesión sufrida el 28 de julio en el encuentro frente a Aldosivi. El categoría 2000 podría pegar la vuelta el próximo lunes. En tanto, Ángel González continúa en reposo por su cuadro de mononucleosis.

La delegación albirroja, compuesta por 20 futbolistas, ya se encuentra en la ciudad de Córdoba desde ayer a la noche.

CENTRAL CÓRDOBA QUIERE HACER HISTORIA LLEGANDO A SEMIFINALES

El objetivo de Central Córdoba esta temporada también es mantener la categoría pero, la Copa Argentina, es un certamen que ilusiona mucho al equipo comandado por Gustavo Coleoni. Hoy también intentará llegar por primera vez en su historia a las semifinales.

En la pasada edición estuvo muy cerca de meterse entre los cuatro mejores equipos, pero cayó por penales ante Gimnasia. Ahora, ante el otro equipo de nuestra ciudad, intentará avanzar hasta dicha instancia.

En cuanto al once inicial para esta tarde, sería muy similiar al que viene de golear 4-1 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la Superliga. Dicha victoria, además de darle un poco de aire en los promedios (salió de la zona de descenso), le inyectó confianza para lo que se viene.

Curiosamente, luego de este partido por Copa Argentina, Estudiantes y Central Córdoba (SdE) se volverán enfrentar el próximo lunes (19:10), pero en Santiago del Estero, en un partido clave por los promedios de la Superliga.

LA VENTA DE ENTRADAS SERÁ EN EL ESTADIO DESDE LAS 12:35

Aquellos hinchas de Estudiantes que viajaron a Córdoba para alentar a Estudiantes esta tarde podrán adquirir sus entradas, en las boleterías del estadio de Instituto ubicadas sobre calle Lope de Vega. desde tres horas antes del inicio del partido (12:35 aproximadamente).

Según informó la organización de la Copa Argentina en su sitio web oficial, las populares costarán $500 cada una y las plateas $900. Es válido aclarar que el precio es el mismo tanto para los socios como para los que no lo son.