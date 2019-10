“Si la elección la ganábamos nosotros el dólar seguía a 45 pesos”, aseguró Macri

El Presidente visitó la ciudad de Río Cuarto, acompañado del diputado Mario Negri. Llamó a “fiscalizar y cuidar” los votos el 27 de octubre

| Publicado en Edición Impresa

“Si la elección la ganábamos nosotros, el dólar seguía a 45 pesos. A ese precio estaba perfecto. Era un dólar competitivo”, afirmó ayer el presidente Mauricio Macri durante una entrevista radial en el marco de una visita que realizó a la provincia de Córdoba.

El jefe de Estado aseguró que “las exportaciones estaban creciendo hace mucho tiempo” y que la devaluación posterior a las PASO se dio “porque al mundo lo asusta que los argentinos queramos volver atrás”. “Traer los problemas del pasado no nos va a ayudar”, dijo.

Macri afirmó que durante su gestión mejoraron “la base para la Argentina que viene” y advirtió que “con un buen consenso después de la elección y un buen presupuesto, la Argentina arranca”.

En otro tramo de la entrevista el jefe de Estado apuntó contra el candidato a presidente del Frente de Todos. “Alberto Fernández había dicho que el gobierno de Cristina Kirchner había destruido la economía. Ahora dice otra cosa. No se pone de acuerdo”, sostuvo.

En esa misma línea, siguió: “Es difícil saber de cuál de todos los Fernández estamos hablando. Si del que decía que Cristina aisló la Argentina, la dejó sin reservas, la empobreció y destruyó la economía, o el que dice que no estuvo tan mal y que fui yo el que destruyó la economía”.

“Yo asumo, en el peor de los casos, que no pude resolver los problemas que heredamos en los tiempos que pensé”, reconoció Macri.

“NO QUEREMOS MÁS DEDITOS QUE NOS DISCIPLINEN”

Macri convocó ayer a todos los argentinos a “fiscalizar y cuidar el voto” en las elecciones del 27 de octubre y tras señalar que “al pasado no volvemos”, reiteró sus críticas al kirchnerismo al sostener que “no queremos más deditos que nos disciplinen diciendo cómo tenemos que pensar o vivir”. Además apuntó contra el kirchnerismo al manifestar que “la gente no quiere más a los prepotentes que se creen los dueños del poder. No queremos más deditos que nos disciplinen”.

Al frente de un acto de la caravana electoral “Sí se puede”, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, Macri le expresó a sus seguidores: “Vine a decirles que no están solos. Entendemos que ésta no es una elección más”.

“Por eso estamos acá, con esta energía que la tenemos que transformar en acción para ir a votar por ese futuro que soñamos”, arengó el mandatario que va por la reelección con la coalición Juntos por el Cambio en los alrededores de la plaza Roca, donde se montó el escenario.

Macri remarcó que con el resultado adverso de las PASO “el mundo se asustó. Pensó que nosotros íbamos a volver al pasado, pero no nos conocen, amagamos un poquito pero al pasado no volvemos”. En ese sentido, sostuvo que “nunca estuvimos tan cerca de alcanzar la Argentina que soñamos. Llevemos a votar a los abuelos, a nuestros tíos, a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, llevémoslos a votar a todos los que quieren apostar por el futuro del país”.