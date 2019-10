Madelón no toca nada, y traerá al Bosque el mismo equipo que ganó el clásico

| Publicado en Edición Impresa

El técnico de Unión, Leonardo Madelón, tiene todo bastante claro para visitar a Gimnasia el próximo domingo. Luego de haber comenzado la semana de trabajo el lunes, el ex DT albiazul ha decidido que repetirá los mismos once nombres que en la fecha pasada le ganó el clásico a Colón, por 1 a 0. Si bien el equipo no lo confirmó, todo hace indicar que respaldará a los once que le dieron semejante alegría a los hinchas Tatengues al ganarle al rival de toda la vida.

Lo cierto es que ayer completó una nueva práctica en su predio, donde Madelón trabajó con el mismo equipo, despejando cualquier duda y sin misterios. Al menos por ahora...

De mantenerse esto en los ensayos de hoy y mañana, la formación titular que arrancará las acciones el domingo a las 13:15 en el Estadio del Bosque, será con estos nombres: Sebastián Moyano; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Lucas Acevedo, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Nicolás Mazzola y Walter Bou.

Como se puede ver, entre los titulares hay cuatro ex jugadores del Lobo, incluso dos de ellos pasaron directamente del Lobo al Tatengue. Ellos son el arquero Moyano y el lateral-volante derecho Bonifacio. A ambos se les terminó el vínculo el 30 de junio aunque con situaciones diferentes.

El golero había llegado a préstamo por un año, en tanto Boni estuvo en conflicto desde enero de este año cuando fue separado del plantel por la dirigencia y entrenó sin jugar en el predio abastense hasta que se le terminó el vínculo.

Después, la dupla de ataque unionista supo también compartir plantel años atrás en Gimnasia, y ellos son Nico Mazzola y Walter Bou. Precisamente el primero, marcó el gol del triunfo en el clásico santafesino días atrás.

Por otro lado, desde el lunes pasado volvió a entrenar con el resto del grupo el ex atacante de Estudiantes, Juan Ignacio Cavallaro. El delantero estuvo días atrás con un fuerte dolor en una rodilla producto de un golpe en el cotejo con Aldosivi, pero ya se recuperó y entonces cuenta con chances de integrar la delegación que vendrá a La Plata y así ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Así las cosas, con el ánimo por las nubes tras haber ganado el clásico, Unión vendrá a 60 y 118 sabiendo que necesita los puntos por que la campaña es por lo menos, irregular (acumula 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas).

A la hora de ver cómo le fue al equipo de Madelón cada vez que salió de Santa Fe, acumula un empate en el debut con Racing en Avellaneda, 0-0; y después tuvo tres caídas consecutivas (Newell´s 2-0, San Lorenzo 2-1 y Arsenal 4-1), pero en su último cotejo de visitante logró sumar de a tres al derrotar en Mar del Plata a Aldosivi por 2 a 1.

Según se informó, la delegación Tatengue estará saliendo el sábado para nuestra ciudad luego del último entrenamiento donde quedará todo confirmado.