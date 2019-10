Absolvieron a Echegaray en un caso por falso testimonio

La denuncia había sido promovida por el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. "Terminó una parte del proceso de persecución política en mi contra", declaró el ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº4 absolvió hoy al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en el juicio por una supuesta falsa denuncia que le inició el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.

En el veredicto leído este mediodía en los Tribunales de Comodoro Py, el TOF Nº4 absolvió también a los otros dos ex funcionarios de la AFIP que habían sido denunciados, Horacio Curien y Pedro Roveda.

“Terminó una parte del proceso de persecución política en mi contra”, sostuvo Echegaray tras conocer el veredicto, cuyos fundamentos se conocerán el 8 de noviembre, según anunciaron los jueces.

El caso se había iniciado por una denuncia que formuló el ex diputado y ex ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos, Prat Gay, contra Echegaray y otros ex funcionarios de la AFIP a los que acusó de haberlo denunciado falsamente como facilitador de una supuesta maniobra de evasión atribuida a la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat.

Prat Gay había sido denunciado denunciado como supuesto "facilitador" de evasión en su rol de apoderado de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, a raíz de un depósito de 68 millones de dólares en una cuenta del banco HSBC en Suiza, que según la AFIP no estaba declarado.

“La persecución en este caso fue por parte del sistema financiero off shore encabezado por el ex ministro de Economía de Mauricio Macri”, aseguró Echegaray al final de la audiencia en la que obtuvo el veredicto favorable.

“Los 68 millones de dólares detectados (de Fortabat) no pudieron ser validados como declarados en Ginebra (Suiza)”, sostuvo el ex titular de la AFIP y adelantó que trabajará en una demanda por daños y perjuicios contra el Prat Gay.

“Cuando hay pruebas, como la pericia que se hizo en este juicio, queda acreditado que todo fue un armado. Se pudo demostrar que los fondos denunciados (un total de más de 4000 millones de dólares de distintos titulares) nunca estuvieron declarados en AFIP”, remarcó Echegaray.

El ex funcionario kirchenrista aseguró además que uno de los objetivos de la denuncia que lo llevó al banquillo de los acusados era voltear la denuncia de la millonaria evasión impositiva denunciada por la AFIP durante su gestión, por lo que aseguró que detrás estuvo el HSBC, banco en el que se detectaron las cuentas sin declarar.

En primera instancia, el caso había sido llevado adelante por el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, y por el procesamiento dispuesto en contra de Echegaray el ex titular de la AFIP había tenido que dejar el cargo de presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN).

“Por esta causa tuve que dejar la AGN, a donde iba a trabajar con la misión de controlar al Poder Ejecutivo; por lo tanto, con esta causa lograron su objetivo político”, sostuvo el ex titular de la AFIP.

La querella de Prat Gay había pedido 12 años de prisión para Echegaray por instigación a la falsa denuncia, abuso de autoridad y violación de secreto, aunque la fiscal del juicio Dafne Palópoli reclamó solo 2 años y no acusó por el delito de instigación a la falsa denuncia.