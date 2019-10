| Publicado en Edición Impresa

Son un eterno problema y hace años que disparan reclamos vecinales: las facturas que no llegan. Ahora Osvaldo Herrera, del barrio Cementerio, se quejó porque desde hace varios meses que no llegan a la zona las boletas del servicio telefónico. “Tenemos que pagar el servicio a ciegas porque no viene la boleta en papel y no tenemos el detalle de lo que nos están cobrando”, dijo el usuario de 30 entre 71 y 72.