Bonadio envió los cuadernos atribuidos a Centeno al Tribunal que prepara el juicio

El juez federal Claudio Bonadio envió los originales de seis cuadernos cuya autoría se atribuye al remisero Oscar Centeno al Tribunal Oral que ya prepara el juicio por el tramo central de la investigación por supuesto pago de sobornos en el gobierno del kirchnerismo.

Bonadio tomó esa decisión y remitió los cuadernos a la sede del Tribunal Oral Federal 7, que funciona en el Palacio de Justicia, de Talcahuano 550 en la ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, esa prueba ya no está en los tribunales de Retiro y ahora los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero deberán resolver si ordenan alguna pericia para determinar su autenticidad y fecha de escritura.

Esto podría ocurrir cuando se inicie la llamada "instrucción suplementaria" en la preparación del debate oral.

Además, la fiscal ante ese Tribunal, Fabiana León, podría pedir medidas al respecto al igual que las querellas y las defensas de los acusados.

Los seis cuadernos fueron entregados el miércoles último al fiscal federal Carlos Stornelli por el periodista del diario La Nación Diego Cabot.

El fiscal del caso cuadernos los llevó al juzgado de Bonadio y el magistrado los remitió al Tribunal que ya prepara el juicio, donde están acusados la ex presidenta Cristina Kirchner y los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y sus ex funcionarios Roberto Baratta y José López, entre otros.

Centeno, quien también fue enviado a juicio, había dicho que había quemado los cuadernos en la parrilla de su casa.

En los cuadernos, que en total fueron ocho, detalló el circuito de recaudación ilegal que según él se montó en el casoo.

Centeno tiene ya asignado un defensor oficial ante el Tribunal Oral, Maximiliano Balmaceda.