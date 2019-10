Platenses asfixiados por los créditos para comprar autos

La suba de las cuotas de los préstamos UVA y de los planes de ahorro supera, en algunos casos, el 300 por ciento. Vecinos buscan estrategias para ponerle un freno

| Publicado en Edición Impresa

Platenses que en los últimos años compraron un auto a través de planes de ahorro o por medio de préstamos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), denunciaron que se sienten asfixiados por el monto de las cuotas. En ese contexto, un grupo de vecinos autoconvocados presentará un documento con el reclamo ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para que el organismo haga una presentación judicial y se solicitará “la suspensión inmediata por el término de seis meses del aumento de las cuotas”.

Como ejemplo del problema Paola Petto contó que en 2015 decidió comprar un Fiat Palio mediante un plan de 84 cuotas, en ese momento costaba 140 mil pesos y la cuota inicial era de 1.400 pesos. Cuando lo licitó en octubre de 2015 la cuota pasó a 2.500 pesos con seguro incluido.

“Me cobran una cuota como si estuviera valuado en 640 mil pesos, en la factura figura como si costara 820 mil pesos, solo me falta pagar 6 cuotas, pero ningún mes tuve un monto igual. En marzo de 2016, pagué $ 6000 y la de octubre de 2019 fue de $14.000, no hay razón lógica para justificar esa suma”, dijo la mujer.

En el documento que hoy le entregarán en la Defensoría del Pueblo provincial, los platenses plantearán “la situación de asfixia económica” que atraviesan por el incremento excesivo de los planes de ahorro de sus autos 0 Km.

Ante lo que se calificó como la “indiferencia” de las concesionarias, una de las platenses afectadas expresó que “sabemos que estamos ante un presunto engaño. Habría que investigar el mecanismo que se utiliza para vender los vehículos y el detalle de los planes”, al tiempo que sostuvo que para todos los ahorristas es una problemática “que afecta nuestra vida, porque todos los días estamos pensando cómo solucionar este problema”.

Depresión, estrés o ataques de pánico, son algunas de las afecciones de salud que dijeron sufrir muchas de las personas que están complicadas para llegar al monto de cada cuota mensual.

“Es un sistema que no nos deja salir; a mí me dijeron que la cuota no iba a aumentar más de 100 pesos por mes, y me encontré con que subió más del 200%. De los 2.500 pesos que pagaba en agosto del 2015, hoy estoy pagando cerca de 14.000 pesos”, explicó Petto.

La mujer agregó que “hay gente que no tiene el auto y ya está pagando casi 16.000 pesos”.

Petto apuntó a la “desregulación y descontrol” porque, por ejemplo, los valores móviles difieren, “ya que el mismo auto sacado en la misma concesionaria y en la misma fecha, a uno le puede costar 640.000 pesos y a nosotros nos cobran por 820.000 pesos”.

“El valor móvil que le dan al auto al momento de comprar las unidades que se licitan por mes, es súper inflado y no tiene nada que ver con la realidad. Si al auto lo quiero entregar, no me lo reciben con el valor móvil, si no, a valor de mercado, que es mucho más bajo. Me quedaría sin auto, y encima con una deuda. Y si te lo rematan es peor”, denunció Petto.

Los ahorristas autoconvocados solicitaron “la suspensión inmediata por el término de seis meses del aumento de las cuotas”. Argumentaron que las mismas no cuenten con ningún tipo de regulación hasta tanto se le dé una solución definitiva a esta problemática con una respuesta de parte de los organismos y funcionarios gubernamentales, responsables del contralor.

Se comunicó que la Inspección General de Justicia (IGJ) es el organismo que debería llevar a adelante el control del valor del auto, que hoy difiere entre el vehículo que se compra de contado, el valor móvil que se le aplica a la unidad en el plan de ahorro y el valor que las administradoras de las empresas le pasan a la Superintendencia de los Seguros para que estás le pongan precios a las pólizas, “cuestiones que no deberían ser así”, se indicó.

Perjudicados por los créditos UVA

El problema de tener que hacer malabares y atravesar penurias para pagar las cuotas también afecta a quienes solicitaron créditos UVA para la compra de vehículos. Ese es el caso de Alberto quien hace dos años y medio accedió a un préstamo de 160 mil pesos para adquirir un Citroën C 4 modelo 2008, empezó pagando una cuota de 4.200 pesos, pero la de este mes ya fue de 8.600 pesos. Prácticamente se duplicó.

“En un momento cuando la inflación comenzó a dispararse quise cancelarlo, vendí el auto, pero tenía que entregar 200 mil pesos y no me computaban los dos años pagados. Todo es una verdadera locura”, dijo y aclaró que todos los meses está obligado a llamar al banco para saber de cuánto será la cuota.

Algo similar le pasó a Martín Meccia quien hace dos años y tres meses sacó un préstamo por 140 mil pesos para pagar parte de un Peugeot 208 y pese a que pagó las cuotas sin retrasarse ahora debe 165 mil pesos, o sea mucho mas de lo que sacó.

“Saqué 140.000 pesos para un auto. Ahora debo 165.000 pesos”, dijo Martín Meccia, ahorrista

En su caso las cuotas pasaron de 3.500 pesos en agosto de 2017, a 8.500 pesos, según el monto del pago que saldó este mes.

“Me dijeron que las cuotas iban a acompañar el aumento de los sueldos y no fue así, tengo que pagar 20 cuotas hasta agosto de 2021, pago todos los meses y la deuda no se achica, no sé como terminará esto”, dijo Meccia con un tono de total desesperanza y preocupación.

Acción de la Defensoría

En junio pasado, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar los importantes aumentos de los planes de ahorro para la compra de automóviles 0 Km porque en muchos casos representaba la mitad del salario del comprador.

“Recibimos casos en los que las cuotas aumentaron un 300 por ciento en un año. Es una situación desesperante que se agrava mes a mes, por lo que es necesario encontrar alguna solución a este drama”, aseguraron en ese organismo provincial.

Se consideró que el comportamiento de algunas concesionarias viola el artículo 42 de la Constitución Nacional, que protege de manera expresa los intereses económicos de los consumidores.

En su oportunidad, la Defensoría puso en foco una serie de prácticas abusivas que llevarían adelante las empresas para definir el incremento del monto final de las cuotas, y que hoy las torna prácticamente imposibles de pagar.

Desde la dependencia se informó que cada caso que se presenta se analiza de manera individual, ya sea por cuestionamientos a los planes de ahorro de las concesionarias o a los préstamos UVA.

“Generalmente se hace un pedido de informe a la concesionaria, después un reclamo en Defensa del Consumidor y en la Inspección General de Justicia, donde generalmente se rechazan los pedidos de amparo”, se informó desde la Defensoría.