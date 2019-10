Para la Justicia, “El Volador” no amenazó al titular de Aprevide

La Cámara de Apelaciones sobreseyó al barra de Gimnasia por el video que le dedicó a Juan Manuel Lugones en Facebook. No descartan que el sábado vaya a ver el Clásico

“Como usted sabe quién soy yo, yo sé quién es usted y sé dónde vive. Quédese tranquilo, esto no es para amenazarlo. Ojo, no se mal interprete doctor Lugones, no soy un mafioso. Pero yo sé todo: como usted sabe de mí, yo sé todo, lamentable. Usted tiene hijos también, doctor”, dijo mirando a la cámara de un celular Christian “El Volador” Camilleri, en un video que filmó para el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, y viralizó a través de sus redes sociales. Aunque se cuidó de aclarar que aquello no era una amenaza el destinatario no lo entendió así, por lo que denunció al sindicado barra de Gimnasia ante la justicia de Lomas de Zamora y el 11 de septiembre del año pasado Camilleri fue detenido acusado de “coacción”, cargo que lo retuvo bajo arresto cinco días.

El enfrentamiento entre “El Volador” y Lugones no es nuevo, aunque recrudeció con la resolución que firmó el funcionario para prohibirle la concurrencia a los estadios con el argumento de que, además ingresar al albiazul de 60 y 118 sin entradas, manejaba los puestos ambulantes de parrillas, cuya comercialización está prohibida por la Municipalidad de La Plata.

Pues bien, es probable que el próximo sábado Camilleri pueda presenciar el clásico en la cancha tripera, siempre que llegue el oficio con el sobreseimiento que le dictó la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones y Garantías.

En esa resolución, el juez Tomás Bravo -con la adhesión de su colega Martín Andrés García Díaz-, dio por cierto que Camilleri “publicó en la red social Facebook un video de su persona realizando manifestaciones” hacia Lugones y, “de la lectura y análisis de la transcripción del mencionado video”, coincidió con el defensor Ezequiel Funes en que “la descripción realizada por el fiscal de instrucción al momento de recepcionarle declaración al imputado, y de la cual echa mano el Juez Garante, Gabriel Vitale, no se corresponde con el video” filmado el 23 de julio de 2018.

En el procesamiento se dio por cierto que en aquel material había “expresiones amenazantes” hacia Lugones, “refiriendo que conocía donde vivía, que sabía que tenía hijos y que en algún momento tendría que ‘pagar’, en clara referencia a su rol como funcionario público y con el propósito de obligarlo a abstenerse contra su voluntad, de continuar ejerciendo sus facultades de control en el marco de la APREVIDE respecto de la participación de simpatizantes del club Gimnasia y Esgrima de La Plata en espectáculos futbolísticos”.

Avalando el argumento de la defensa, entendieron los camaristas que “las frases utilizadas para sostener la imputación y calificación legal fueron ‘sacadas del contexto’ en el que se manifestaron”, de modo que “el relato fiscal es la unión de pequeñas oraciones formuladas por el imputado, las que unidas de manera conveniente y con un plus del imaginario fiscal, logran dar sentido a la imputación”.

Expone el fallo que “de los dichos del encausado (no sólo las frases fraccionadas para realizar la acusación, si no todas las expresiones realizadas), no logro advertir una agresión real, efectiva, actual y reveladora de un dolo de amenazas, no se aprecia de sus palabras un anuncio letal, susceptible de privar de sosiego y tranquilidad al denunciante, independientemente de la reacción o apreciación que Lugones haya asumido, pues considerando el contexto en el cual se produjeran las cuestionadas manifestaciones, sólo arribo a sostener que la publicación realizada por Camilleri aparenta ser una denuncia hacia la autoridad del Aprevide, y no una amenaza”.

Para llegar a esta conclusión tuvieron en cuenta que “El Volador” “claramente le manifiesta a sus oyentes que difundan el video, pretendiendo que el mismo logre a ser visto por un superior del denunciante, e incluso que llegue a manos de la justicia”.

A la luz de los elementos reunidos en la causa, a los magistrados les resulta claro que “existe entre las partes una relación conflictiva que data de varios años antes al hecho denunciando”, tanto, que “las manifestaciones vertidas por el justiciable - insisten- han sido proferidas en un marco de ofuscación incapaz según mi criterio de generar amedrentamiento en la víctima tornándose en consecuencia atípica la conducta”.

“NO TIENE ANTECEDENTES”

Hace dos años, en octubre de 2017, Juan Manuel Lugones informó en su cuenta personal de Twitter que Cristian Camilleri y “Toto” Medina, a quienes sindicó como jefes de la barra de Gimnasia, tendrían prohibido el ingreso a cualquier estadio durante un año.

Adoptó esa decisión en conjunto con el director Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillermo Madero, al ponerse en vigencia las reglas que le otorgaban el dominio del derecho de admisión para personas condenadas o en proceso por hechos de violencia en el fútbol.

El defensor Funes y su colega Gustavo Galasso hicieron hincapié en que Lugones siempre “alegó antecedentes penales” para evitar que su cliente entrara a la cancha, pero “no los tiene”, dijeron.

En respaldo de esos dichos exhiben un certificado oficial expedido por el gobierno nacional en el que figura que Camilleri no tiene cuentas pendientes con la ley.

Los defensores ya pidieron por escrito que el sobreseimiento de la Cámara se notifique de inmediato para que se levanten las restricciones y “El Volador” pueda volver a la cancha, aunque no creen que eso vaya a pasar antes del sábado, cuando Gimnasia recibirá a Estudiantes en el clásico platense.

Además dijeron no estar seguros de que Camilleri “tenga ganas de estar en la cancha después de todo lo que pasó” y lo desvincularon del liderazgo de la barra.