Bombazo del DT del Rojo cuando habló del arbitraje: "Todos saben lo que pasa"

El técnico de independiente Fernando Berón descargó su bronca, después del empate 2-2 con Unión en Santa Fe, contra el arbitraje de ese partido que estuvo a cargo de Pablo Echavarría.

Pese a que intentó por todos los medios evitar hablar del juez, a la larga descargó una batería de frases picantes: "Independiente viene con una seguidilla que la ve todo el mundo", disparó de entrada Berón, que reemplazó a Beccacece en la conducción técnica del Rojo.

Pero hubo más. "No voy a opinar de ese tema, no pienso decir nada. No quiero hablar porque si lo hago quizá perjudico al club. Prefiero no opinar", decía de entrada el entrenador.

Finalmente advirtió que "No es de ahora ni de hoy. Pero bueno, nada... Tenemos que estar tranquilos y debo transmitirles calma a los jugadores, porque ellos son los que están adentro y pueden terminar perjudicados".

Berón remató: "Los dirigentes no es que tienen que ir a hablar ahora por este tema. Ya lo vienen hablando. No es una cuestión de este partido. Lo que está sucediendo lo saben todos. Todos saben lo que pasa", disparó.