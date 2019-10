Buscan poner freno al desperdicio de comida por malos hábitos en el hogar

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y el ministerio de Agricultura lanzaron una fuerte campaña para optimizar el consumo, la conservación y el aprovechamiento de alimentos en el ámbito familiar

| Publicado en Edición Impresa

Por NICOLÁS MALDONADO

nmaldonado@eldia.com

En apenas un par de generaciones, Argentina pasó de ser un país donde las familias de inmigrantes consideraban un pecado mortal cualquier desperdicio de comida a otro que ostenta hoy uno de los mayores índices de derroche de la región. Entre una y otra realidad, la desnutrición y el hambre nunca han dejado de existir, advierten desde el Ministerio de Agricultura y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en un intento por poner freno a la situación.

Ya sea en la etapa de producción, distribución o consumo, cada año se desaprovechan en Argentina unas 16 millones de toneladas de alimentos, lo que representa el 12,5% de nuestra producción agroalimentaria y un volumen de recursos suficiente para eliminar el hambre en todo el país. Se ha podido calcular además que al menos una décima parte de ese derroche de alimentos que ocurre cada año entre nosotros –y que equivale a 1,5 toneladas- tiene lugar en el ámbito del hogar.

De acuerdo con un informe elaborado hace unos años por la secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación junto con la FAO, cada argentino tira anualmente a la basura unos 38 kilos de comida, una cantidad que está muy por debajo de la de europeos y norteamericanos (que rondan los 115 kilos per cápita) pero que supera por lejos la media en América Latina y hubiera avergonzado a muchos de nuestros abuelos hace no tantos años atrás.

Frente a esta realidad, el Ministerio de Agricultura y la FAO, junto a las empresas Unilever y Carrefour, acaban de lanzar una campaña para contribuir con la reducción del desperdicio en el momento de la compra, consumo, conservación y reutilización de los alimentos en el país, donde un sondeo revela que más del 80 de los consultados admite tirar comida.

“#AlimentaBuenosHabitos” es el nombre de esta campaña que apunta a “contribuir activamente brindando herramientas fáciles y efectivas para mejorar la planificación, especialmente en eventos sociales y, de esta manera, poder minimizar el desperdicio de alimentos”. Y es que una buena alimentación, aseguran sus impulsores, “no es sólo la forma en que se come sino también qué se hace con lo que sobra, cómo se realizan las compras y cómo se calculan las porciones”.

SENSIBILIZACION SIN EFECTIVIDAD

Para el desarrollo de esta campaña se elaboró un estudio a nivel nacional que indaga acerca de los hábitos de los argentinos al momento de planificar las compras y preparar sus alimentos. Uno de los principales resultados que arrojó la encuesta es que el argentino está sensibilizado por la problemática del desperdicio de alimentos, pero que, a pesar de la planificación sobran porciones, especialmente en eventos sociales.

El estudio también revela que los argentinos requieren más herramientas para planificar mejor las compras y calcular mejor las porciones; condiciones fundamentales para ser más eficientes en la reducción del desperdicio alimentos. Y es que si bien el 78% de los encuestados afirma planificar las compras de alimentos y el 74% presta atención a las porciones que se cocinan para evitar sobrantes, ocho de cada diez (82%) reconoce que en ocasiones cocinan de más y sobran porciones y el 29% admite que habitualmente tira alimentos vencidos.

Cumpleaños y reuniones sociales son las ocasiones donde más sobrantes se generan

Los cumpleaños (57%), las reuniones familiares y con amigos (49%) y los almuerzos de los domingos (31%) son las ocasiones donde más sobrantes se generan. El 56% afirma que la planificación en la compra de alimentos y el cálculo correcto de porciones ayudaría a reducir el desperdicio de alimentos. En esta línea, el 94% de los encuestados, considera que las empresas tienen un rol relevante en la difusión de medidas para reducir los desperdicios de comida.

UN CAMBIO DE ACTITUD

Preocupados por el enorme desperdicio de alimentos que ocurre en gran parte del mundo y que tiende a agravarse en los países con mayor bienestar, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación ha comenzado a plantear la necesidad de retomar de algún modo prácticas que eran comunes en muchas las familias hasta hace pocas generaciones: aprovechar los productos de estación, elaborar conservas con los remanentes y utilizar la fruta madura para mermeladas en lugar de tirarla. Pero más allá de estas prácticas que requieren de un tiempo del que no muchos disponen, también llama a adoptar una actitud más responsable como consumidores.

Uno de los problemas que más lleva a que se desaprovechen enormes cantidades de frutas y hortalizas en el mundo son los altos estándares de calidad que imponen los mercados hoy. “Muchos consumidores sobrevaloran la apariencia de los productos y los descartan si no tienen el tamaño o el color adecuado, cuando en realidad eso no define su valor nutricional. Esto lleva a que muchas producciones no encuentren compradores y terminen perdiéndose”, explican desde la FAO al señalar la importancia de comprar también frutas y verduras “feas”.

No menos importante para limitar el desperdicio de alimentos es “hacer la lista del supermercado para no comprar de más, tomarse un minuto para ordenar la heladera y poner lo que primero vence adelante; revisar las alacenas para asegurarse de almacenar bien los productos para que no se arruinen, y no sentir de vergüenza de pedir que nos envuelvan las sobras cuando vamos a un restaurante”.

“Con frecuencia los restaurantes ofrecen menúes que por un precio fijo alientan a los clientes a llenarse el plato de comida; y muchas cadenas de supermercados impulsan a comprar más alimentos de los necesarios con promociones del tipo `compre tres y pague dos`”, comentan al detallar algunos de los mecanismos que contribuyen al desperdicio de comida y que el consumidor puede evitar.

Ocurre que en la medida en que los consumidores no planifican las compras de alimentos o compran de más, la cantidad de productos que terminan desechándose porque pierden frescura o caducan resulta mayor.

Con más de 700 millones de personas que sufren hambre y una disponibilidad limitada de recursos naturales para producir alimentos, evitar su desperdicio constituye una necesidad que se impone tanto por ética como por razón -sostienen desde la FAO al señalar que “hoy resulta más efectivo evitar las pérdidas que incrementar la producción”.