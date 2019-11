“Diego me transmite mucha confianza”

Habla con la misma tranquilidad y seguridad con la que juega. Desde sus 20 años (el 15 de diciembre recién cumplirá los 21) su seriedad asombra. De perfil bajo afuera del campo, adentro de la cancha juega de manera desfachatada y extrovertida. Nunca le pesó jugar en Primera, aunque sin dudas varios meses jugando en Reserva le vinieron bien para ir adaptándose al ritmo de la alta competencia. Así es José Paradela, el nuevo jugador sensación en este Lobo del Diez.

A pesar de vivir en la ciudad, trata de manejarse tranquilo como si estuviese en su Quiroga natal (Partido de 9 de Julio), o jugando en el Federal “A” con la camiseta de Rivadavia de Lincoln, donde con 15 años ya estaba en la Primera. Siente que le pasaron muchas cosas en poco tiempo y procesa todo con tranquilidad, es que el 8 de agosto del año pasado firmaba contrato tras haber estado a prueba, y el 2 de diciembre debutaba en el Monumental contra River con Pedro Troglio entrando a los 20 minutos del segundo tiempo. Pero desde la llegada de Maradona, que entró en Córdoba contra Talleres en el segundo partido de Diego en el Lobo, ya no salió nunca más del equipo.

viviendo un sueño

“Para mí todo esto es un sueño, estar jugando en Primera, y que te dirija Maradona que siempre fue mi ídolo, es un sueño”, dice José el día después de otra muy buena tarea. Es lunes de descanso, pero todavía resuenan los dichos de Maradona en Mardel tras el 3-0: “Paradela jugó con nivel de Selección”. José toma un mate mirando la Plaza que tiene frente al departamento donde vive y simplemente sonríe tímidamente: “Me da mucho orgullo que diga eso, pero se que tengo que estar tranquilo y seguir trabajando”, señala.

Se aleja de todo lo que se comenta de que algunos clubes ya lo están siguiendo y piensa en Gimnasia, y en la semana difícil que dejaron atrás y la cerraron con una victoria contundente ante Aldosivi.

- Tuvieron una rápida recuperación tras perder el clásico. Era clave ganar en Mar del Plata para no caer en un bajón ¿no?

- Sí, fue así. Creo que el equipo hizo un gran partido, se jugó los noventa minutos concentrados, que era lo que requería la situación. Sabíamos de antemano que era un partido duro, y justamente ante un rival directo que no podíamos dejar pasar.

la buena racha fuera de casa

- Ganaron en las últimas tres sa lidas ¿porqué creés que les está costando tanto de local? ¿Cuál es la diferencia?

- Sinceramente, creo que la única diferencia es que de visitante las situaciones que tuvimos frente al arco, casi todas las que creamos, las pudimos meter. Creo que es eso nada más, que de local por ahí no se nos está abriendo el arco tanto como de visitante. La verdad, es solo eso...

- En lo personal, los partidos van pasando y seguís ganando en experiencia y sumando minutos en la cancha. Maradona viene siendo importante en este momento donde te ha dado mucha confianza.

- Sí, seguro. Sin dudas que Diego me transmite mucha confianza. Me pide simplemente que haga lo que yo se hacer, que tenga la pelota, que juegue, y eso es muy lindo para mí que nada más y nada menos que él me de esa confianza. Intimamente me genera mucha tranquilidad para tratar de hacer siempre lo mejor para el grupo.

- Cuando terminó el partido en Mar del Plata, en conferencia de prensa dijo que jugaste con “nivel de Selección”. Nada menos que Maradona dijo eso de vos públicamente, ¿qué sentís ante tremenda declaración?

- La verdad que Diego diga algo así me genera mucho orgullo. Me da mucha satisfacción que venga de él algo así, la verdad es muy lindo. Trato de tomarlo con tranquilidad para seguir mejorando.

- Venías de jugar en el Federal, ¿te costó adaptarte al fútbol de Primera División o no?

- Sí, me costó. Creo que la adaptación te lleva un tiempo. Yo hace ya casi un año y medio que estoy acá, y ese tiempo lo tomé como adaptación. Ahora me queda aprovechar este momento y seguir sumando.

el fútbol de primera división, un mundo nuevo

- ¿Y cómo te llevás con el roce de Primera y las patadas?

- (Sonríe) Bien... bien. No es algo que me moleste, ni el roce ni las patadas. Sé que en Primera División hay mucho roce, mucha fricción, pero la verdad no es algo que me moleste.

- Desde tu aparición se ha marcado un parecido en el juego con Ignacio Fernández, y el otro día incluso Nacho habló de vos en una nota, y lo hizo elogiándote.

- Sí, escuché que Nacho había hablado. Un par de amigos me mandaron lo que había dicho, y me llena de orgullo. La verdad que venga de alguien como él es algo muy lindo. Sin dudas es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino, y que te diga cosas buenas es muy importante.

“nos quedan tres finales hasta fin de año”

- Volviendo a lo grupal, el objetivo es terminar bien el año, quedan tres partidos muy importantes ante rivales directos como Arsenal, Banfield y Central Córdoba (SE). El objetivo es poder seguir ganando, pero sobre todo poder ganar de local, algo que se les viene negando y que sería muy importante.

- Ni hablar que sabemos que son tres finales que nos quedan por este año, como lo fue con Aldosivi también que por suerte pudimos ganar. Tenemos que dar todo para poder quedarnos con la mayor cantidad de puntos posibles, esa es la idea. Creo que no podemos dejar pasar estas oportunidades, porque estaremos cara a cara con tres rivales directos y tendremos que dar todo en esos tres partidos.

“Diego me pide simplemente lo que yo sé hacer, que tenga la pelota, que juegue y es lindo que venga de él”

José Paradela, Jugador de Gimnasia