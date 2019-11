La crisis llegó al menú de la Casa Rosada

Los que utilizan diariamente el comedor de la Casa Rosada, fueron sorprendidos ayer por una vianda de emergencia, lejos de los tres platos que ofrece habitualmente el “menú macrista”, con gaseosa light incluida. Pero como en ese lugar almuerza la prensa acreditada, la noticia se esparció rápidamente y el secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, tuvo que dar explicaciones. “Muchas de las empresas que nos proveen no tienen la capacidad de sostenerse varios meses sin cobrar. Frente a la transición, les preocupa no cobrar en tiempo y forma. Por eso, no quieren vendernos en este momento o nos ofrecen precios muy por encima de los del mercado”, señalaron desde la Secretaría General de Presidencia. La duda que flotaba ayer en la Rosada era si con el ingreso de Alberto Fernández, se volvería al menú económico del kirchnerismo equivalente a cincuenta centavos de dólar o continuaría un combo parecido al actual, que cuesta un dólar y medio. Hasta ahora la transición no aportó muchos datos.