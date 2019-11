Bolsonaro, más moderado con Argentina: "Nos necesitamos mutuamente"

El presidente brasileño ratificó que no estará presente en la asunción pero dejó entrever que puede viajar un funcionario

Jair Bolsonaro dio marcha atrás y se mostró dispuesto a acercar posiciones con el futuro Gobierno del Frente de Todos: "Nosotros precisamos de la Argentina y ellos de Brasil", dijo este sábado.

"No voy a llamarlo (a Alberto Fernandez). No voy a felicitarlo ni voy a su asunción", reiteró el mandatario brasileño, aunque se comprometió a "no tomar represalias" por sus diferencias políticas. Además, abrió la posibilidad de que viaje a la Argentina un funcionario de su gobierno: "Si alguien quiere ir, es sólo hablar conmigo. Si hay algún voluntario, es libre de ir".

Estas declaraciones contrastan sus primeras expresiones públicas posteriores a los comicios del domingo. "Estamos preparados para lo peor", había asegurado tras la victoria de la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchber por sobre la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.