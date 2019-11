Se acentúa el conflicto de los farmaceúticos con el IOMA y PAMI por una deuda millonaria

Desde el colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires realizaron un crudo diagnóstico del sector: “Cuando el nuevo gobierno llegue el 10 de diciembre, además de hambre, se va a encontrar con PyMES quebradas por el propio Estado por sus atrasos en los pagos”, dijo María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina y del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, al referirse a la deuda que tienen PAMI, IOMA y el programa Incluir Salud con el sector.



En números, la titular del colegio profesional bonaerense, aseguró que “a las farmacias le deben más de 1.500 millones de pesos por las prestaciones de PAMI, IOMA y Profe, Incluir Salud”.



“La falta de pago se ve claramente en muchísimas farmacias porque no pueden reponer el medicamento que ya dispensaron hace meses a los jubilados y pacientes de IOMA o Profe. La deuda que mantiene el Estado es muy grande y los farmacéuticos ofrecen lo que tienen para sostener la prestación que la gente necesita”, indicó Reinoso.



“Los farmacéuticos siempre hemos acompañado todo lo que favorezca el acceso de la gente a los medicamentos, incluso haciendo malabares para dar el servicio”, finalizó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.



“NÚMEROS PREOCUPANTES”



“Los números son preocupantes, y la falta de fecha de pagos es tremenda para el sector. Tanto IOMA como PAMI no dan precisiones sobre cuándo van a cumplir con sus compromisos asumidos”, remarcó la titular de COFA.



“La mayor obra social de nuestra provincia todavía no ha cumplido con sus compromisos de pago que vencieron el 5 y 15 de noviembre”, indicaron en la entidad profesional. La deuda de IOMA supera los 450 millones de pesos.



Los medicamentos dispensados meses anteriores a los pacientes del Programa Incluir Salud (ex Profe) todavía no fueron pagados, denuncian también en el colegio profesional.



“Los farmacias no entregamos una parte del medicamento, ni la mitad del servicio farmacéutico, cumplimos con nuestra responsabilidad y brindamos la atención que corresponde. Esperamos que el Estado haga lo mismo”, resumió Reinoso.



En el caso de PAMI también las deudas son elevadas y el diálogo sobre la demora en los pagos también pende de un hilo.



Los farmacéuticos explican que lo que expenden a un precio, se licúa con el paso del tiempo a la hora de cobrar los pagos de las obras sociales como PAMI e IOMA y se hace “casi imposible reponer el stock de medicamentos”, sostienen en COFA.



Desde IOMA apuntan que “la cadena de pagos nunca se cortó”.