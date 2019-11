“Ojalá que pueda estar el domingo contra Vélez”

| Publicado en Edición Impresa

El plantel de Boca, después de gozar el lunes libre, tras la goleada sobre Arsenal, comenzará hoy la semana de entrenamiento, de cara al compromiso del próximo domingo ante Vélez, en el estadio José Amalfitani.

Para los jugadores será un partido más, pero no para el delantero Mauro Zárate, quien declaró en las últimas horas su deseo de estar presente en el partido contra su ex club.

“Ojalá que el domingo pueda estar presente en ese partido. Todos queremos estar. Ninguno de los jugadores quiere estar en el banco. Vamos a ver que hace el entrenador”, opinó el futbolista en diálogo con TNT.

Mauro Zárate, quien ya comenzó a calentar el duelo del domingo ante el Vélez de Gabriel Heinze, se fue muy mal del club. A tal punto que la última vez que visitó el Amalfitani fue recibido con una catarata de insultos y silbidos por parte del público velezano.

No obstante, no pierde la esperanza de poder formar parte del once titular, en caso de que Gustavo Alfaro así lo disponga.

“A diciembre tenemos que llegar primeros, tenemos que terminar primeros. Lo que pasó ya está, ahora tenemos que pensar en el campeonato”, agregó el delantero xeneize.

¿Qué dirá entonces Gustavo Alfaro sobre el deseo de Zárate?. El jugador tiene claras intenciones de jugar, más allá de lo que signifique pisar nuevamente el estadio de Vélez. ¿Le dará el gusto de incluirlo o prefiere preservarlo para que no sienta el clima de hostilidad que vivirá el domingo?.

WANCHOPE HABLÓ DE SU CONTINUIDAD

Se sabe que en diciembre se terminan los vínculos contractuales de la mayoría de los jugadores del plantel.

Ramón “Wanchope” Abila, que tiene contrato hasta mediados de 2022, sabe que las lesiones lo han condicionado en los últimos tiempos, a tal punto que se habló de acortarle los tiempos del vínculo, precisamente por los problemas físicos que ha sufrido el delantero.

Pero más allá de las conjeturas y de lo que se ha dicho en los últimos tiempos, el propio Wanchope Abila aseguró que “Nunca pedí para irme del club. Al contrario, siempre dije que me quiero quedar. Estoy muy cómodo y contento”.

Y agregó: “las lesiones no me dejaron al ciento por ciento, pero hice el esfuerzo necesario y eso me deja tranquilo”.

Los jugadores de Boca regresarán hoy a los entrenamientos. Será a partir de las 9:30 en el predio de Casa Amarilla, ya con la mira puesta en Vélez, al que deberá enfrentar el próximo domingo, a partir de las 20, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 13 de la Superliga.