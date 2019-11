Vélez estuvo más cerca a lo largo del primer tiempo

| Publicado en Edición Impresa

Central Córdoba y Vélez empataron con el marcador en blanco en un atractivo encuentro jugado en Santiago del Estero, y en el balance final los dirigidos por Gabriel Heinze hicieron méritos suficientes para alcanzar el triunfo en base al dominio ejercido en el mediocampo, principalmente en la etapa inicial.

En la etapa complementaria Central Córdoba logró equilibrar un tanto las acciones y ambos equipos generaron claras situaciones de gol que no llegaron a concretarse por la seguridad de los arqueros Diego Rodríguez en el local y el ecuatoriano Alexander Domínguez en la visita. No se rompió entonces la igualdad, y el punto no terminó de conformar a ninguno de los dos.