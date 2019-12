En la facultad de Trabajo Social la fiesta de egresados terminó en batalla campal

Lo que en la tarde del sábado empezó como una tradicional fiesta de egresados en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) terminó en una verdadera batalla campal a la mañana del día siguiente, con el patio de esa unidad académica como escenario.

El epílogo de la jornada, que incluyó música a todo volumen y alcohol y por la que, según sus organizadores, pasaron más de 900 invitados, quedó grabado en un breve video que se viralizó ayer por redes sociales. En el registro se ve cómo decenas de jóvenes intercambian golpes de puño, patadas voladoras, empujones; incluso uno blande lo que parece ser una botella de vino y más tarde otro cae tendido en el piso del patio de la Facultad, tapizado con restos de vasos y latas de cerveza. La escena sucede en el centro de una ronda improvisada por cientos de personas, acaso sorprendidas por el espectáculo desatado en el amanecer del domingo, cuando ya la música ha dejado de sonar y muchos se preparan para irse. Son cerca de las 6.30 y es el cierre de una fiesta que comenzó 12 horas antes: a las 18.30 del sábado.

“Lamentablemente ocurrió al finalizar la fiesta”, explicó a EL DIA una egresada e integrante del Centro de Estudiantes que presenció la pelea en la que, según se supo, hubo heridos de distinta consideración. “Nos estábamos yendo, cuando vimos que dos grupos que aparentemente se conocían de otros lugares, que tenían conflictos entre ellos, se encontraron ahí”, describió, a la vez que subrayó que quienes protagonizaron los disturbios fueron “personas externas a la Facultad”.

Si bien los egresados y egresadas de Trabajo Social fueron aproximadamente cien, por la fiesta pasaron, como se indicó, más de 900, quienes debieron abonar una entrada de 100 pesos, siempre según el testimonio de los organizadores. Adentro, a su vez, funcionaba un servicio de barra “a precios populares, sin fines de lucro, para contribuir al Centro de Estudiantes o colaborar en causas que creemos justas”, aclararon desde el claustro.

El decano del establecimiento de 9 y 63, Néstor Artiñano, lamentó que “pese a los recaudos tomados -mencionó la presencia de personal de seguridad durante el evento y la previa notificación a los vecinos- no se haya podido garantizar el cuidado de las personas que ingresaron al festejo”, cuestión que, aseguró, “interpela fuertemente” a la comunidad educativa.

En línea con el comunicado difundido en el Facebook oficial de Trabajo Social -que calificó como “desafortunada” a esta “situación de conflicto entre personas ajenas” a la unidad académica-, Artiñano insistió en que quienes aparecen intercambiando golpes en las imágenes “no pertenecen a la Facultad. No sabemos quiénes son ni cómo se inició [la pelea]. Había mucha gente; al ser un evento abierto al público pasan personas que ni conocemos”.

Como se explicó, el cronograma de la celebración comenzó en la tarde del sábado con el habitual acto académico en el que los estudiantes recibieron su diploma de egreso de mano de las autoridades de esta casa de estudios. Luego llegó la hora de la cena familiar en el patio de la unidad académica, prólogo de la fiesta nocturna que terminaría de la peor manera.

Varios de los que presenciaron el violento episodio aseguraron que sucedió como una ráfaga: “Fueron dos minutos en los que, pese a la organización, se nos fue de las manos. Ya se había terminado el alcohol y cortado la barra. Ya nos íbamos”, dijo una representante del Centro de Estudiantes que repudió el hecho y aceptó que lo ocurrido merece ser evaluado.

Junto con el comunicado de la Facultad, en la jornada de ayer también circuló un extenso mensaje firmado por egresados y egresadas de la Facultad de 9 y 63. En el texto, además de negar la pertenencia de los violentos a la unidad académica, se habla de “hechos graves [...] que no avalamos como estudiantes ni como futuros profesionales”.

Una de las imágenes más impactantes del video viral es aquella en la que un joven se desploma en el piso. Incluso, trascendió que debió ser derivado al Hospital San Martín, situación que las autoridades del centro médico no pudieron confirmar. Artiñano lo desmintió: “Por lo que averiguamos, la persona desmayada que se ve en el patio se retiró con los amigos, por sus propios medios”. Y admitió que se llamó al SAME “por precaución, pero finalmente no se requirió intervención”.

Tampoco intervino la Policía, ya que no se radicó denuncia. No obstante, dada la trascendencia del caso, actuó de oficio la UFI de turno.

Nochebuena violenta

Hace casi un año, la zona de Trabajo Social fue escenario de otra brutal pelea. Era la Nochebuena de 2018, cuando una fiesta clandestina en 10 y 63 terminó con un funcionario municipal apuñalado y dos policías con golpes y cortes.

Aquella vez, la violencia se desencadenó tras un operativo dedicado a disolver una concentración callejera de 800 personas, que también incluía música y alcohol. Pasada la medianoche, la convocatoria a este evento que usaría la vereda y la calzada lindante con la Facultad fue utilizada como pista de baile. La zona quedó literalmente clausurada, por lo que los vecinos alertaron a la Comuna y la Policía.

El saldo más grave de aquella noche se lo llevaron el director de Nocturnidad, Emanuel Reyes, quien recibió dos puntazos, y dos agentes policiales, víctimas de una “lluvia de piedras y botellas”, según detalló en su momento el secretario de Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, quien puntualizó que la elección de la zona tuvo su razón de ser: “Se hizo en ese lugar por el vínculo con la Facultad de gente que la organizaba”.

Por entonces, las autoridades de la UNLP prefirieron el silencio. Ayer, también.

