Kicillof dijo que el dinero en caja "no alcanza para los próximos 30 días" y frenó el próximo aumento de la luz

Un extracto de las frases más salientes del discurso de asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires:

- "Hoy es un día muy, pero muy feliz. Es el día que vengo a comprometerme ante los y las bonaerenses para reconstruir la provincia de Buenos Aires, para recuperar los derechos perdidos pero también transformar a fondo y en su estructura a nuestra provincia"

- "Es el primer día de una etapa diferente, abierta ayer por el presidente Alberto Fernández".

- "Vengo a invitarlos a reflexionar, a pensar sobre el significado del resultado de las elecciones. Porque ese resultado es lo más importante que tenemos, la expresión popular".

- "Ese resultado expresa malestar, rechazo. Tiene que ver con una situación económica durísima. Pero no es sólo eso, es rechazo a una política económica y a una lógica de gobierno"

- "Una lógica que nació con muchas promesas pero después se basó en el marketing político y se fue convirtiendo de no ver los problemas, de negar los problemas"

- "La gente no quiere persecuciones, ni un Estado ausente, que no cuida, no sana y no contiene"

- "Creo que ha habido un contundente rechazo, pero también expresa apoyo, adhesión y esperanza. Esto tiene que ver con la unidad, y no sólo a la unidad que posibilitó ese resultado, sino a la unidad de los y las bonaerenses. Una unidad que tenemos que ejercer entre todos en la diversidad. No implica pensar lo mismo, ser todos iguales, pero es ponernos de acuerdo en determinados objetivos que tiene que tener nuestra Provincia"

- "Por eso ganó una idea de la provincia de Buenos Aires que vuelva a ser productiva y no especulativa, solidaria y no egoísta y que tenga un Estado presente, comprometido y cercano. No es una simple forma de hablar, es el enorme desafío que tenemos por delante"

- "Me reconozco hijo de una generación diezmada, pero también una generación que nos tocó también entrar a la vida política con el regreso a la democracia"

- "Venimos a transformar la Provincia, pero pacífica y democráticamente, es fundamental"

- "En la práctica se cerró un ciclo y se abre otro nuevo. Esa etapa nueva es la que queremos construir. Yo espero estar a la altura, pero no pretendo decir que pretendo ser gobernador de un espacio político, pretendo ser gobernador de todos y todas las bonaerenses"

- "El ciclo que cierra, me parece que hay ciertos puntos que han ocurrido en estos cuatro años que es necesario dejarlos explicitados. ¿Por qué? Porque hemos dedicado mucho tiempo a recorrer la Provincia"

- "Nos hemos encontrado una realidad que no es lo que reina en los diarios y en buena parte de los medios de comunicación"

- "Se aplicó un viejo y conocido modelo de endeudamiento y fuga de capitales. Eso tiene muchísimos elementos y correlatos, tanto en lo cultural como en cada uno de los renglones del Estado"

- "Mire como se lo mire, es un mal plan económico para la Argentina. Es mal plan en la actual coyuntura internacional, pero además tuvo fallas graves en su aplicación, jalonado por negocios privados"

- "No creo que estén dejando un vara muy alta, están dejando un desempleo muy alto, una inflación muy alta, una deuda muy alta y las condiciones económicas del país y la Provincia muy abajo"

- "Sé que tal vez no es lo que dicen algunos analistas, pero se aplica una frase: "si el sombrero existe, sólo se trata de adecuar la cabeza al sombrero. Si este funciona es tema de la cabeza, no del sombrero""

- "La transición ha sido muy correcta, nos han proporcionado datos. Gran parte de esa información se publicará en los próximos días. Yo diría una radiografía del estado actual de la provincia de Buenos Aires"

- "Este programa económico suele perjudicar a unos y beneficiar a otros. Hay sectores que se han enriquecido muchísimo, contados. Pero también tiene sus víctimas. Me ampara la historia en esto: siempre que se aplicaron, siempre la provincia de Buenos Aires fue una de sus víctimas, porque el industricidio afecta muy especialmente a la Provincia. Y eso es lo que hemos observado"

- "La Provincia se encontró con un gobierno que no protegió a los sectores productivos y a los y las ciudadanos bonaerenses"

- "Se dijo que dejaban una caja de 25 mil millones de pesos. Tendremos que verlo, pero el problema no es cuánto queda sino las necesidades y obligaciones que hay atender y lo que podemos decir es que eso no alcanza para los próximos 30 días. Entre sueldos y obligaciones de deuda totalizan 40 mil millones de pesos. A eso se agrega la deuda y no pago a proveedores que estimamos por 50 mil millones de pesos"

- "Esto es producto de que en el último tiempo se frenaron muchísimos pagos, se ve en la obra, hasta en el alimento en las cárceles. Con esas deudas y esas obligaciones, el monto que se habló no es suficiente. Hay de manera inmediata una dificultad financiera en la Provincia"

- "Cuando vienen los tiempos de ajuste y austeridad entra la economía y el Estado en un espiral descendente, gastando menos por todos lados, se interrumpen obligaciones y necesidad y eso genera que haya menos ingresos y actividad"

- "La menor actividad reduce la recaudación y entonces los gobiernos acuden a más ajuste"

- "También creo que fue un error firmar ese consenso fiscal. Cuando digo que no se protegió a la Provincia es porque otras no lo firmaron"

- "La provincia de Buenos Aires perdió en este tiempo autonomía fiscal. Depende más de recursos externos, que vienen de Nación. Y a eso se agrega que se le prometió a la provincia un Fondo del Conurbano Bonaerense que se iba a actualizar y no se actualizó"

- "También les trasladaron los costos de los subsidios y cuando uno hace la cuenta da mal para la Provincia, que recibe hoy menos recursos en todo concepto, se ha enflaquecido, se ha achicado, se ha vuelto menos potente al Estado de la provincia de Buenos Aires"

- "Tenemos una emergencia y el tema de la deuda es muy preocupante. Los datos oficiales muestran que la deuda pasó de ser 9.362 millones de dólares a 11.263 millones de dólares en cuatro años. La deuda se quintuplicó. ¿Cómo se puede decir que no pasó nada? Fue una muy mala y ruinosa administración"

- "La verdad, y esto lo entiendo así, la Provincia terminó subordinada a ese plan de valoración financiera y eso es lo último que necesitamos, porque ha afectado también a su banco, con problemas de liquidez y solvencia"

- "¿Qué pasó con el Banco Provincia? No le prestó más a nuestras PyMES y se la prestó con Leliq a la Nación. Estamos en una emergencia porque tenemos necesidad imperiosas. Vamos a tener que encontrarle la vuelta, por eso espero el apoyo y la comprensión de todos ustedes y de los bonaerenses"

- "La verdad es que la mejor política para terminar con las necesidad y con el hambre es dar trabajo"

- "El comercio y la industria atraviesan una situación dramática. En cuatro años cerraron 9500 comercios y más de 3 mil PyMES productivas. Son hombres, mujeres y niños, son trabajadores, empresarios y productores, no son números"

- "¿Qué se iba a hacer con los tarifazos? Había instrumentos, no tan poderosos, pero la gestión anterior estuvo meses con el ministerio acéfalo. No se abrieron parques industriales, cayó la asistencia a las PyMES por parte del Banco Provincia. Todo esto que ocurrió no puede encontrar a un gobierno de la provincia, a una Legislatura, distante, ausentes. Hay que embarrarse, hay que estar, hay que acompañar, hay que contener, hay que ayudar, hay que proteger al tejido productivo. No importa lo que pase, hay que hacerlo".

- "De los 35.700 kilómetros de rutas y caminos rurales, el 75% se encuentra en mal estado o regular estado"

- "En término de vivienda se redujeron las partida de la provincia un 70% en términos reales"

- "En agua y cloaca, nuestra empresa provincial no realizó conexiones"

- "La Provincia tenía un crédito disponible de 1.550 millones de dólares para obras y la ejecución alcanzó solamente un 6%. Hay que ponerse manos a la obra en la Provincia"

- "Otro tanto con la producción agropecuaria. cerraron 515 tambos en la provincia, se perdieron 4 mil pequeños y medianos productores porcinos, lo mismo con los criadores de pollo, en la agricultura familiar. Se redujo un 60% el personal técnico y las semillas entregadas para la agricultura familiar"

- "Quiero habla de la cuestión energética, no tengo mucho para decir porque lo sabemos todos. Razonable es que la empresa tenga una rentabilidad normal, pero razonable es que los y las bonaerenses, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, los maestros, todos, puedan pagar esas tarifas. Y que las empresas lo puedan hacer también. Si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado no es tarifa, es saqueo, es saqueo"

- "Hemos visto los balances de las compañías. Tomando los últimos dos años alrededor de 20 mil millones de pesos de ganancia entre las empresas reguladas por la Provincia. No tiene lógica. Hemos observado las inversiones y con esa rentabilidad tendría que haber sido notorio y no lo fue, no lo fue"

- "Lo que ha pasado acá es que la regulación se la han entregado en bandeja a las propias empresas"

- "Continuaremos con el SAME, pero veremos qué se hizo y qué falta y se están los municipios en condiciones de enfrentarlo. La salud, en la provincia de Buenos Aires, también está en emergencia"

- "La educación otro tanto. La caída de las retribuciones, todos lo conocemos. No esperen ver un gobernador ni una vicegobernadora ni un gobierno que se enfrente y ataque a los maestros y maestras"

- "Hay que defender la escuela pública, hay que defender a la universidad pública, a la ciencia, a la investigación"

- "Por último, Seguridad y Justicia. Otro ajuste, como en salud y educación. Las estadísticas muestran el aumento sostenido del delito en la Provincia. Es la realidad, no es marketing. Porque hay delitos vinculados con la droga, que crecieron un 126%. Son temas complicados, pero que seguramente no se abordan con un ajuste presupuestario. Profesionalizar, capacitar, involucrarse, tenemos que brindar seguridad a los y las bonaerenses"

- "Y la cuestión de las cárceles de la Provincia. Hoy hay 49.567 internos, hombres y mujeres, para 24 mil plazas. Hay una sobrepoblación notoria"

- "La Provincia se encuentra en un estado de emergencia financiera, sanitaria. Muchos problemas se arrastraban, pero se agravaron muchísimo. Empieza entonces un nuevo ciclo y en ese nuevo ciclo lo que vamos a hacer es encarar, uno por uno, cada uno de los problemas y cada una de las dificultades, con el apoyo de la Legislatura provincial, y lo que me da certeza que lo vamos a ir pudiendo revertir es que vamos a contar con el apoyo de los bonaerenses"

- "Les vengo a pedir que en todo lo que venga a emprender este gobierno podamos contar con la experiencia y la capacidad de los intendentes, no venimos a gobernar desde el centro, venimos a gobernar con cada uno de los municipios"

- "Quiero anunciar que le voy a pedir a esta Legislatura que me acompañe con las emergencias que requiere esta hora económica, política y social"

- "Voy a anunciar que pretendemos desde el primer día empezar por los que más necesitan y los que menos tienen. Este gobierno se declara en lucha contra el hambre"

- "Quiero decir que la Provincia quiere y tiene voluntad de cumplir con los compromisos, pero necesita una estructura sostenible. La situación financiera es delicada. Nos vamos a poner inmediatamente en contacto con los acreedores para buscar una solución para este problema. Sepan que la Provincia tiene una deuda en dólares, pero también tiene una deuda en salud, en educación, en trabajo y en producción. Dijo Alberto (Fernández) que si no crecemos no podemos pagar, dijo Néstor (Kirchner) que los muertos no pueden pagar"

- "Sobre la cuestión tarifaria, el gobierno anterior había ordenado un incremento para los próximos días ese aumento lo vamos a dejar sin efecto. Tenemos que revisar lo actuado así que por eso convoco a las empresas del sector en un esquema que sea justo, razonable y que la gente, las empresas y los productores lo puedan pagar"

- "Con respecto a a situación productiva estamos lanzando un plan de emergencia. Queremos detener esta sangría y que no tengamos que seguir lamentando el cierre de una compañía más. Estaremos cerca, al lado de ellos"

- "También quiero anunciar un programa especial para la emergencia educativa que se aboque a solucionar las obras de urgencia"

- "La provincia tiene una gran oportunidad, porque el año que viene la provincia de Buenos Aires cumple 200 años de vida. No importa cómo está, les voy a pedir que en el año del bicentenario de la provincia nos dediquemos que los próximos 200 años sean de una provincia más productiva, solidaria, integrada y más justa. No permitamos que nadie nos venga a decir que la provincia de Buenos Aires es inviable. No es inviable, habrá habido gobiernos inviables"

- "Quiero terminar con una cita de un gobernador anterior, Antonio Cafiero: "el que sueña solo, solo sueña. El que sueña con otros hace historia". Así que esa es nuestra convocatoria, a todos, de cualquier partido, de todos los rincones de la Provincia, los invito a salir, a reconstruir y a hacer historia en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias".