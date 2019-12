Atenas y esa sana costumbre de ganar en el básquet local

Atenas es Atenas. Otra vez el equipo más ganador del básquet platense se volvió a coronar campeón de la máxima categoría de la APdeB. Revalidó el título conseguido la temporada pasada ante su “archirrival”: Unión Vecinal.

En esta ocasión no tuvo que recurrir a la “Superfinal”, ya que le bastó con consagrarse campeón tanto del torneo Apertura y Clausura. Una temporada larga, donde Atenas pese a sufrir bajas en la segunda parte supo “reinventarse” para alzar el trofeo.

El equipo de avenida 13 con la del martes por la noche (venció en el tercer partido a Unión Vecinal: 81-64) jugó su final número 11 en los últimos cuatro años del básquet local.

“Estos chicos hacen un gran esfuerzo durante todo el año y lo tienen bien merecido el hecho de haberse consagrado campeones. Además no pierden el hambre de ganar”, le dijo Oscar Remaggi a este diario en su visita a la redacción.

Por su parte, Ramiro Ciganek -uno de los jugadores de mayor experiencia dentro del plantel- manifestó que “manejamos toda le serie final; salvo el último cuarto del segundo partido en cancha de Unión. Ahí se nos escapó por poco, pero mantuvimos la confianza en nosotros para el tercer encuentro, donde en definitiva sellamos nuestro objetivo”, remarcó el escolta.

“El hecho de jugar contra Unión Vecinal me genera una adrenalina muy especial, que no me sucede con otro equipo rival y sobre todo si se trata como en este caso de una final donde hay un título de por medio”, señaló Andrés Schroeder.

A pesar de haberse coronado campeón del torneo local, la activad sigue para Atenas, ya que mañana estará jugando el último partido del torneo Regional, cuando reciba en el gimnasio Dante Demo a su par de Alejandro Korn.