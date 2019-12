Ya rige el protocolo por el aborto y la Iglesia lo cuestiona

El Ministerio de Salud oficializó ayer el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), decisión que calificó como “un imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y reproductiva”. Sin embargo, nada parecido fue la opinión que desde la Iglesia se lanzó al conocer la puesta en vigencia de la ILE: “se instala el aborto libre” en el país, calificaron autoridades eclesiásticas.

La medida -que el ex presidente Mauricio Macri había derogado luego de que su entonces ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, la publicara- fue adoptada a través de la resolución 1/2019, que apareció ayer en el Boletín Oficial con la firma del nuevo titular de la cartera sanitaria, Ginés González García. Según se explica en los considerados, el nuevo protocolo se orienta por los “objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan.

La puesta en vigencia de la ILE, como se dijo, no fue bien recibida por la Iglesia. Ayer, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud, Alberto Bochatey, mostró su disconformismo tras la publicación en el Boletín Oficial del nuevo protocolo. “No sorprende porque el ministro González García es abortista y ya había advertido que no iba a entrar en una discusión por la ley, sino promulgar el protocolo vía ministerio y obligar a las provincias a que se adhieran. Y así ya se instala el aborto libre en la Argentina”, señaló.

En declaraciones a la Agencia Informativa Católica (AICA), el obispo criticó que el nuevo protocolo habilite el aborto a partir de los 13 años porque “las niñas de esta edad podrán hacerlo incluso sin el consentimiento de sus padres”. Y agregó: “Esto es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018, que lo aceptaba desde los 14 años”.

Para Bochatey, “la táctica es clarísima y era muy previsible, evitando que se genere todo tipo de discusión y un debate democrático. Y la ciudadanía argentina no está a favor del aborto, como quedó demostrado democráticamente en el Parlamento, en 2018”. Por otra parte, el prelado criticó que el protocolo ILE “avala muchos otros factores que no tienen que ver con riesgos de vida o de violación” al momento de solicitar la interrupción de un embarazo. Bochatey cuestionó también que incluya la actualización de medicamentos y una nueva droga, la mifepristona, que según subrayó no está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

“A nivel internacional se utiliza la asociación de esta droga con el misoprostrol para aumentar la eficacia del aborto y disminuir los efectos secundarios”, indicó.

Polémica al margen, la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial explica que el protocolo es “una guía para que los equipos de salud cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino”. También se aclara que “se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”. El texto cita como marco legal a las causales previstas de interrupción legal del embarazo en el Código Penal de la Nación de 1921, a la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que se incorporaron en su reforma de 1994.

También a las “modulaciones” que en la materia formula el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015, y el Fallo F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012 que “orienta claramente el accionar de los equipos de salud y establece estándares para el acceso a la interrupción del embarazo”.

Alberto Bochatey, Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud

“La objeción debe informarse con anticipación. Todos los servicios deben garantizar la ILE”

Sol Prieto, Socióloga feminista

“El derecho de un médico a no practicar un aborto es algo que también se debe respetar”

Mercedes Lasaga, Jefa del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín de La Plata