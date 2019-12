Las obras en el Normal 1 contra la invasión de palomas se demoran al menos hasta el año próximo

La colocación de redes en los patios y alrededor de las ventanas del colegio Normal 1 para batallar la invasión de palomas deberá esperar, al menos, hasta el próximo año. Así se lo confirmaron a EL DIA autoridades del Consejo Escolar de La Plata, quienes advirtieron que los recursos de los que disponen “no son suficientes para dar una solución de largo plazo”.

Por eso, indicaron, se elevó un pedido de “riesgo de inicio 2020” a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, cuyas autoridades “deben resolver si nos darán o no los fondos para afrontar una obra que demanda entre 800.000 y 1,2 millones de pesos”.



El mes pasado la situación se volvió tan insostenible que obligó a suspender las clases para unos tres mil alumnos y alumnas. Fue luego de que un informe de Zoonosis municipal recomendara la desinfección, desinsectación, eliminación de la materia fecal, eliminación de nidos y en simultáneo realizar mejoras edilicias para impedir el ingreso de las aves. Se avanzó en la limpieza, pero las reformas continuaron en veremos.



Hoy, la situación es de “total incertidumbre”, según alertaron desde el Consejo Escolar, donde se mantienen expectantes para poder avanzar con las tareas edilicias. “Ahora que terminaron las clases es la época ideal para relaizar los trabajos que no se pueden hacer con los alumnos dentro de la escuela”, indicaron, mientras garantizaron que cada semana “se mantiene” la limpieza del establecimiento.



En cambio, desde la cooperadora del colegio de Av. 51, su presidenta, Lidia Garrido, no pudo disimular su malestar: “Para el Consejo Escolar no existimos, del Municipio y la Provincia nunca tuvimos respuestas, y jamás vimos un centavo del Fondo Educativo”. Y vaticinó: “Cuando vuelvan las clases el Normal 1 va a ser tierra de nadie, mejor dicho, de las palomas”.



Visiblemente enojada por la “falta de respuestas”, la titular de la cooperadora indicó también que la escuela “nunca recibió elementos de limpieza, siempre nos hacemos cargo nosotros, porque nos dicen que al colegio le corresponden 160 pesos por mes”. Dinero con el que, aclaró, “poco se puede hacer”.