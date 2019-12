Se denuncian cada vez más casos de maltrato animal en nuestra región

Hasta hace una década atrás no era un tema que ocupara mayor atención social, pero en los últimos años se conocieron nuevos y escalofriantes casos y, empujado por el fenómeno de las redes, el maltrato animal se convirtió en tema de debate colectivo. Signo de estos tiempos, la violencia contra cualquier animal se denuncia en una ONG pero también en la web o en la Justicia y su historia se viraliza hasta la conmoción.

“Hay cada vez más casos, y algunos de una crueldad que no se puede creer”, asegura Carolina Prieto, una de las integrantes de la agrupación Perritos Punta Lara (tienen su página en Facebook y ya cuentan con casi medio centenar de perros a su cuidado) y quien no sólo se ocupa con otras amigas de dar animalitos abandonados en adopción sino también de alimentarlos, vacunarlos, cuidarlos y sacarlos de la calle en situaciones muchas veces terribles.

“Hace poco tuvimos un caso en Punta Lara de un hombre que quemó con agua hirviendo a una gatita”, ejemplifica Prieto, para quien, al igual que ocurre en otros puntos de nuestra región, “Punta Lara es tierra de nadie. En la zona de Boca Cerrada, por ejemplo, aparecen perras preñadas todo el tiempo y animales en situación deplorables. Pero la gente muchas veces no se anima a denunciar. O no se involucra. Y nosotros lo único que buscamos es reducir la creciente población de perros que hay en la calle”.

Los grupos como el de Carolina se multiplican en La Plata y no paran de sumar historias a su larga lista de casos de maltrato animal. Hace poco fue la muerte de Malevo, un perro baleado por ladrones en una casa de Los Hornos. Y si de contar casos se trata, basta con recordar el caso de “Chocolate”, ese perro cordobés que en 2017 fue despellejado vivo y murió tras agonizar durante días en una veterinaria. El brutal ataque repercutió en todo el país y hasta hubo movilizaciones en varias ciudades. Un año después, la Justicia de esa provincia condenó a 12 meses de prisión a Germán Gómez, el acusado.

“La situación es terrible. La crueldad aumenta y cada vez son más los casos de perros abandonados”

Carolina Prieto,

Integrante de la agrupación Perritos Punta Lara

El fallo fue casi inédito para Argentina: era raro que el maltrato a un animal llegara a la Justicia y más raro que terminara en condena. Hoy, sólo en nuestra provincia, la fiscalía especializada en el tema tiene más de 150 expedientes abiertos y desde el Colegio de Veterinarios bonaerense advierten: cada vez hay más denuncias porque existe mayor conciencia pero también porque hay más casos.

Si bien 8 de cada 10 denuncias sobre las que trabaja la fiscalía especializada en maltrato animal de la Provincia son por agresiones a caballos y yeguas, las historias que reportan desde el Colegio de Veterinarios van de lo más macabro a un par de golpes o patadas que, de tan repetidas, se vuelven cosa de casi todos los días: un hombre que golpea a un perro. Dos cartoneros que castigan a rebencazos a una yegua que tira de su carro. Otro perro que no para de ladrar porque no sale de un balcón. Las denuncias que recibe la Justicia por maltrato animal no paran y, a casi un año y medio de que comenzara a funcionar la fiscalía especializada, se recibieron como se dijo más de 150 causas por maltrato animal y se secuestraron una gran cantidad de ejemplares.

Según las autoridades del Colegio de Veterinarios de la Provincia, por su parte, también hay una importante cantidad de denuncias que recibe la Justicia por animales domésticos que son golpeados y encerrados o dejados en terrazas y balcones.

En general, cuando se conoce una denuncia, los veterinarios de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad correspondiente realizan una pericia y, a partir de ese documento, la fiscalía resuelve. Puede ser una contravención en situaciones en que un animal tenga una herradura mal puesta o no tenga los frenos adecuados en el carro. Y en otras hay maltrato y, por lo tanto, hay delito. Para estos casos, se apunta, trabajan en conjunto con el personal de Control Urbano de las municipalidades de La Plata, Berisso y Ensenada, quienes denuncian de oficio. Otros casos llegan por llamados telefónicos, en general personas que denuncian a sus vecinos porque tienen al perro mal atado o mal alimentado.

Las víctimas, sean perros, gatos o caballos que empujan carros, no pueden hablar pero a veces encuentran quién lo haga por ellas, como Carolina, que no baja los brazos y brega para que el tema del maltrato animal encuentre un horizonte algo más esperanzador. “Por ahora la situación es terrible -asegura Prieto-. La crueldad aumenta y cada vez son más los perros abandonados”.

Desde el Colegio de Veterinarios, sus autoridades también apuntan contra las castraciones clandestinas y masivas que muchas veces se realizan -según denuncian- no tanto por una cuestión de salud pública sino por fines puramente económicos.