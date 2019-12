Romeo a las juveniles y se sumaría Juani Brown

Tras la salida de Hermes Desio, Bernardo Romero, ex jugador de Estudiantes y San Lorenzo, es el candidato más firme para llegar como coordinador de las Selecciones Juveniles de Argentina, noticia que se haría oficial en las próximas horas.

Uno de sus acompañantes sería Juan Ignacio Brown, compañero en juveniles de Romero en el Pincha, y también podrían sumarse otros profesionales de nuestra ciudad para formar parte de la nueva estructura de juveniles.

Vale recordar que Romeo fue campeón del mundo Sub-20 en Malasia 1997 con José Pekerman como DT y por eso su perfil encaja en la idea de AFA de armar toda una tira de técnicos relacionados con José.

TAPIA, POR AHORA, NO QUIERE HACER EL ANUNCIO OFICIAL

A todo esto, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, esquivó la confirmación de Bernardo Romeo en reemplazo de Hermes Desio en la coordinación de las selecciones juveniles.

El nombre del ex delantero de Estudiantes y San Lorenzo y campeón del mundo sub 20 en Malasia 1997 suena como uno de los principales candidatos, pero “Chiqui” Tapia no lo confirmó.

“Todas las selecciones juveniles recuperaron los valores que nos dejó (José) Pekerman y el que sume tiene que tener el perfil de Pablo Aimar, Diego Placente o Lionel Scaloni. Tenemos un proyecto de ocho a diez años y el que venga se tiene que adaptar”, respondió Tapia ante la consulta sobre el reemplazante de Desio durante la presentación de “AFA play” en el predio de Ezeiza. En estas horas, el tema quedará resuelto.