El "haiga" de Axel Kicillof desató una lluvia de memes

"Si no hay un mango partido al medio, lo que ' haiga' para el que más lo necesita",dijo Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires en medio de una entrevista con Jorge Rial. Claro que la frase no pasó desapercibida y las redes sociales se hicieron eco del error del ex ministro de Economía.

Los memes explotaron pero también hubo quienes defendieron a Kicillof.

Yo haigo

Tú haigues

Él haiga

Nosotros haigamos

Vosotros haigáis

Ellos haigan#Haiga — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) December 30, 2019

CFK ustedes no necesitan q nadie les dé clases. HCero2 y el haiga del chiquito, parece que sí. pic.twitter.com/UmS8NYiMv3 — Beatriz Silva. Del 41% del otro lado del abismo. (@betty_nachi) December 30, 2019

#BuenLunes#BDA

Buen día para el 42%,disfruten del último lunes del año y que #Haiga un buen clima sin tanto calor pic.twitter.com/xs819TDnjG — Lolo Ibarrola (@CtesRepLibreDeK) December 30, 2019

Tip para el 2020 y años sucesivos



#Haiga pic.twitter.com/BSHVwAbPPL — Droitner (@VauquitaS) December 30, 2019

#Haiga La verdad es un canto a la vida como hablan nuestra clase política mamita!!!🤦‍♀️🤦‍♀️#Axel 😂😂 me río pa' no llorar... pic.twitter.com/snFY5PePzn — Cielowhitty (@Cielowhitty1) December 30, 2019

Montan un programa a favor de Kicilove y el tipo les clava un #Haiga pic.twitter.com/9oyIrUuPPc — Pucho 🇦🇷 (@esteban_pucci) December 30, 2019

Le rezo a San Alberto para que #Haiga un gobernador menos bruto!!! pic.twitter.com/7kRil7jjW9 — Marilú (@marilusa09) December 30, 2019

Mamadera ¡MIREN QUE ESTABAMOS AVISADOS! Genios del voto castigo. #DeboDecir que cada día te extrañamos más Vidal #Haiga pic.twitter.com/lOKKDQ1yVt — Resistencia Gorila (@JairMArgento) December 30, 2019