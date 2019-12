VIDEO.- Dramáticos testimonios por la inseguridad en barrio de La Plata: "El que sale solo a la calle sonó"

"Nos roban, nos lastiman, nos matan, envenenan a nuestros hijos con la droga y nos callan con miedo". La frase resume el drama de la inseguridad, la venta de drogas y la violencia callejera que jaquea a un barrio de Melchor Romero, donde esta mañana los vecinos se convocaron en una asamblea con la necesidad de escuchar sus experiencias, organizarse y empezar a tratar estos problemas para que las autoridades comiencen a tomar cartas en el asunto.

Los relatos de las víctimas -vecinos de bajos recursos económicos, en su mayoría bolivianos- fueron desgarradores. El que más reflejó la ola de robo y violencia que sacude al barrio fue el de la tía de Facundo Gómez, el joven asesinado en octubre pasado en 32 y 159 por delincuentes que lo apuñalaron en el pecho tan sólo para robarle unas pertenencias de uso cotidiano y de escaso valor económico.

"Un miércoles a la noche él venía de trabajar de la cooperativa de reciclado. Bajó del micro, para dejarle comida al hermano. Lo corrieron, le sacaron la mochila, las zapatillas, lo sujetaron entre dos y uno le pegó una puñalada. Le perforan el pulmón y le rompen el corazón. Le rompió la cámara del ventrículo izquierdo", relató la tía sobre el trágico ataque que sufrió Gómez.

La mujer recordó que antes de su fallecimiento "en el hospital me contó que no le cuente a mi mamá. Estaba muy grave".

Los vecinos manifestaron que la creciente inseguridad trastocó el ritmo de vida y que se vive en un contexto de miedo porque ante cualquier descuido quedan a merced de violentos delincuentes, a los que todos en el barrio conocen.

Otra mujer recordó el ataque que sufrió junto a su marido mientras caminaban por las calles del barrio. "Agarraron mi carterita, querían quitarme, tenía plata. A mi marido le quitaron los celulares. A mí no me sacaron nada. Fue un sábado de septiembre las 7 de la mañana ", dijo.



La inseguridad y el problema de la venta de droga en el barrio son dramas permanentes y no son nuevos, según consignaron. "Esto es tierra de nadie hace muchos años. Toda la gente vive acá encerrada, con miedo. Se tienen que tomar un remís para llevar a sus hijos. O salen en grupo. El que sale solo, sonó", contó una mujer.

Dentro de este panorama contaron que "los trabajadores trabajan para pagar el remís. El micro prácticamente no entra. Y cuando el viernes terminen las clases, el micro ni asoma y esto se convierte en tierra de nadie de nuevo".

"Se confía poco en la policía. Sabemos que ellos no tienen la solución, pero son servidores públicos y tienen las herramientas. Muchas veces no nos toman las denuncias. Estamos indignadas y por eso convocamos a esta marcha. Y la fiscalía muchas veces larga a los delincuentes", manifestaron.