Aguerre salvó a Newell's de perder el clásico con Central

Rosario Central superó a Newell´s Old Boys en los últimos 20 minutos en los que malogró cinco llegadas clarísimas, casi todas conjuradas por el arquero de la "Lepra", Alan Aguerre, y por eso empataron sin goles en un intenso clásico rosarino jugado esta tarde en el Estadio Coloso Bielsa, con una sensación térmica de 39 grados, por la 18va. fecha de la Superliga de Primera División de fútbol.

El arquero local Alan Aguerre, quien salvó su arco en cuatro ocasiones netas de gol sobre el final -la quinta la sacó Mariano Bíttolo sobre la línea de meta-, se erigió en la figura de un clásico jugado con muchas faltas, sobre todo del local, toleradas por el mal arbitraje de Diego Abal.

El director técnico "canalla", Edgardo Bauza, acertó con los tres cambios ofensivos de la segunda mitad del complemento, con los que su equipo mereció largamente la victoria.

Newell's y Central jugaron un primer tiempo muy parejo, en el que el local dispuso de mayor tiempo la pelota, pero lo hizo casi siempre en su campo o en la mitad de la cancha, y se repartieron dos llegadas por equipo.

El "Leproso" se paró bien en el medio con el doble 5 de Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero, pero abusó de las faltas toleradas por el arbitraje localista de Diego Abal, al extremo que casi no recuperó pelotas sin infracción, a partir de la clara orden de Héctor Bidoglio de cortar de esa manera cualquier intento de réplica.

Así, Abal no sancionó algunas faltas muy evidentes de Facundo Nadalín a Agustín Allione, de Callegari a Zampedri y de Leal a Bettini, en el primer tiempo, y aplicó una doble vara para sacar las amarillas.

Precisamente, en la falta de Nadalín a Allione no cobrada a los 11 minutos nació un ataque que continuó con un centro pasado de Maximiliano Rodríguez desde la izquierda, que Leal cabeceó abajo, pero Jeremías Ledesma atajó en el primer palo, en la llega más clara de la etapa inicial.

Central fue un equipo ordenado para defenderse y dispuso de dos llegadas a través de dos remates apenas altos de Matías Caruzzo, a los 6´ y de Claudio Riaño, a los 26´.

Newell´s volvió a llegar a los 26´ con un cabezazo muy alto de Fabricio Fontanini, quien ganó en el primer palo, en un córner de Bíttolo desde la derecha.

Y Central volvió a acercarse a los 33´ cuando Riaño les ganó a Nadalín y a Stefano Callegari por la izquierda, pero el defensor lo bajó antes de entrar al área, en otra falta que Abal no sancionó con tarjeta y que redondeó su pésimo arbitraje con la amarilla a Alfonso Parot, a los 35´, en una jugada en la que le sacó limpiamente la pelota a "Maxi" Rodriguez.

Hubo otra jugada polémica a los 37´ cuando Whasington Camacho lo anticipó a Callegari, quien cuando despejó pareció tocarlo en el área.

El complemento mostró el mejor rostro de Central, sobre todo en los últimos 20 minutos, cuando se adueñó de la pelota en tres cuartos con los ingresados Maximiliano Lovera, Herrera y Pablo Becker, que generaron las cuatro llegadas más claras del partido, al punto que el equipo mereció largamente la victoria, luego de un derechazo de Allione.

La primera, a los 23', fue un buen enganche y derechazo de Allione, por la izquierda del área, que Aguerre le atajó en el primer palo, abajo.

En la segunda, a los 24´, Maximiliano Lovera apenas entró la bajó con categoría por la derecha, desbordó a Bíttolo, encaró al arco y su centro a Herrera, solo en el área, fue magistralmente adivinado por Aguerre, con su pierna derecha.

La tercera llegada clara fue una volea de zurda de Camacho, a los 32' desde el borde del área, que Herrera cabeceó y que Aguerre volvió a salvar, esta vez al córner, abajo, sobre su poste izquierdo.

La cuarta fue un córner de Gil desde la derecha, que derivó en un rebote tomado de derecha por Miguel Barbieri, pero Bíttolo salvó su arco en la línea.

Y la quinta fue una pelota que ganó Pablo Becker a Callegari en la salida e intentó colocarla de derecha, pero Aguerre volvió a salvar su arco volando hacia su izquierda.

A esta altura, Newell´s se había quedado sin piernas, pero literalmente, y sólo llegó con dos remates de media distancia del ingresado Alexis Rodríguez, un tiro libre que sacó Camacho de cabeza, a los 32', y una volea desde fuera del área que cayó cerca del ángulo superior derecho, a los 47'.

Así, Central se quedó con la bronca de malograr las cinco mejores llegadas en la segunda mitad del complemento, ante un Newell´s al que salvaron la enorme figura del arquero Aguerre y la falta de contundencia de los visitantes.

Síntesis

Newell's: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stefano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; Mauro Formica, Víctor Figueroa y Maximiliano Rodríguez; Luis Leal. DT: Héctor Bidoglio.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Alfonso Parot; Agustín Allione, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Washington Camacho; Claudio Riaño y Fernando Zampedri. DT: Edgardo Bauza.

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Cristian Insaurralde por Figueroa (N); 17m. Alexis Rodríguez por Leal (N); 19m. Germán Herrera por Riaño (C); 24m. Maximiliano Lovera por Allione (C); 25m. Pablo Becker por Zampedri (C) y 45m. Joaquín Torres por Formica (N).

Amonestados: Parot, Camacho y Rinaudo (C), Alexis Rodríguez y Formica (N)

Árbitro: Diego Abal

Estadio: Newell's Old Boys.