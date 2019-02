Nadia: con historial psiquiátrico y fuera de sí, llevan a Romero al sospechoso del crimen

Fue declarado inimputable al afrontar causas por otros delitos. Según la fiscalía, por su estado no fue indagado y se dispuso la internación en la Unidad 34 para presos con problemas mentales

| Publicado en Edición Impresa

Omar Leandro Díaz, el joven de 24 años que fue detenido como sospechoso de haber atacado a Nadia Ferraresi en su casa, situada en Villa Tranquila, Ensenada, el lunes por la madrugada, y generarle una herida en la zona abdominal que le provocó la muerte por la noche, ayer no dio su versión ante esa acusación. Y tampoco la dará: una pericia psiquiátrica determinó que carece de salud mental como para establecer cualquier tipo de vínculo, incluido un trámite judicial y la fiscal a cargo del caso solicitó su internación en la Unidad N° 34 de Melchor Romero, para presos con problemas psiquiátricos.

“Ni declaró ni va prestar declaración porque se le hizo una pericia preliminar donde se estableció que no puede declarar, que es peligroso para si y para terceros y requiere internación”, le dijo a este diario una fuente de la investigación que lleva adelante la fiscal penal en turno (UFI N° 17), María Eugenia Di Lorenzo.

El psiquiatra de la Asesoría Pericial bonaerense intervino a instancias de un pedido de la Fiscalía, en un escenario de caos en la Alcaidía, donde fue alojado ayer, tras ser detenido el lunes por la noche en Plaza Moreno -ver aparte-.

Con el informe en el expediente, Di Lorenzo, pidió la internación provisoria hasta tanto se realice una pericia completa. Con los datos, las impresiones de la jornada y los antecedentes de Díaz, en el equipo de la UFI Nº 17 calculan que “va camino a la declaración de inimputabilidad”. Eso es la imposibilidad de afrontar un juicio por el asesinato de Ferraresi y la internación permanente en un hospital psiquiátrico.

La especulación se apoyaba ayer en antecedentes en ese sentido que se detectaron en el prontuario de Díaz, de 24 años, con antecedentes laborales en la actividad de la construcción.

“En dos oportunidades en las que fue acusado por otros delitos (en total fue imputado en 4 causas por robo y hurto) fue declarado inimputable en dos”, se detalló desde Tribunales. Según la fuente, en ambas oportunidades recaló en la Unidad 34, la misma donde está ahora.

Díaz está sospechado de haber ingresado a la casa donde la peluquera de 25 años -en pareja con un carnicero también del barrio- vivía junto a su hijo de 4 y atacarla con un cuchillo de cerámica. La puñalada le atravesó el hígado y le provocó una hemorragia fatal. Todo ante la vista del niño, según indicó un investigador. A los investigadores les llamó la atención que la puerta de entrada a la casa, un ph con dos ventanas a la calle, no tuviera signos de forzamiento.

En la Fiscalía se maneja como hipótesis inicial la del femicidio, con el ataque como corolario de un intento de agresión sexual. El acusado fue visto el sábado merodeando por la casa de Ferraresi (Cestino entre Bossinga y 25 de Mayo, Ensenada) y fue asociado con un robo que sufrió la mujer hacer 15 días mientras estaba de vacaciones en Santa Teresita. También con otro hecho similar del mes de julio de 2018. En todo eso se mezclaba una obsesión del agresor con Nadia, se sospecha en la UFI Nª 17.

CRIMEN POR ENCARGO

La mujer tuvo referencia de Díaz como presunto autor del robo de enero, pero según contó tu tía Linet Zaragoza, “no lo conocía, ni tuvo trato con él. Tampoco mencionó nunca que se sintiera acosada”.

En la familia de la víctima creen que fue un “crimen por encargo”. En ese sentido, Zaragoza, tía de Nadia, señaló a una ex pareja del hombre de alrededor de 45 años que estaba de novio con Nadia. “La atacaba en las redes sociales y la amenazó en la puerta de la casa”, le dijo a este diario ayer.

Desde la UFI Nº 17 se aclaró que no hay datos en la investigación que permitan sostener ese recorrido. “Lo que han dicho a la prensa no está en la causa. Por eso, los vamos a citar a prestar declaración en el expediente. De la causa no surge nada de esto pero no se descarta ninguna hipótesis porque estamos en el inicio de la investigación”. Según pudo saberse, el jueves se presentarán en la Fiscalía.

El asesinato puso a la región en estado de conmoción. Durante el mediodía de ayer se realizó una movilización a la sede de las fiscalías de La Plata con participación de familiares y allegados. Hombres y mujeres portaron carteles que exigían justicia y el freno a la violencia contra la mujer.

“Era una persona especial, súper trabajadora, que tenía a su hijo como un rey”, recordó a Nadia ayer su tía. La joven era peluquera, en las fotos se la veía radiante. “Estaba muy atenta siempre con su look. Eso atraía también a las clientas que recibía en la casa”, contó.