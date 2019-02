El dólar volvió a subir pero sobre el cierre aflojó y retrocedió

En el Banco Nación arrancó trepando 30 centavos respecto al cierre de ayer y posicionarse en los $39,40, pero terminó cotizando a 39,10

El dólar abrió hoy estable y cotizó a $37,30 para la compra y a $39,10 para la venta en la pizarra del Banco Nación, tras los primeros minutos de operaciones. Pero luego de casi una hora de operaciones se disparó 30 centavos para venderse a $39,40 en la misma entidad bancaria respecto al cierre de ayer. Lo cierto es que sobre el cierre volvió a bajar lo que había ganado.

De este modo, la divisa estadounidense inició la jornada cambiaria en alza, como viene sucediendo en los últimos días, pero no se mantuvo.

Lo cierto es que ayer el dólar minorista alcanzó su valor más alto del año al cerrar a $ 39,20 promedio en las entidades financieras, mientras que el mayorista volvió a la zona de no intervención y cerró en $38,22, unos 23 centavos arriba del cierre del miércoles. El regreso a la banda de no intervención se produjo luego de que el Banco Central realizara una nueva subasta en la que si bien ofertó U$S 25 millones sólo compró U$S 18 millones. Así, por primera vez desde que se instauró el actual sistema de subastas y, desde enero cuando comenzó a participar del mercado de cambios, la compra no alcanza a la totalidad de la subasta.

Además, la entidad monetaria que conduce Guido Sandleris convalidó otro retroceso en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que descendió 38 puntos básicos y llegó al 43,97% promedio. Sumó así la vegésima novena rueda consecutiva de baja de tasas.