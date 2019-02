Benítez confirmó a Pavone para enfrentar a Argentinos

Leandro Benítez confirmó el ingreso como titular de Mariano Pavone para enfrentar el lunes en La Paternal a Argentinos Juniors y anticipó que la presencia de Rodrigo Braña depende de la práctica de mañana, ya que se espera que cicatricen las heridas que sufrió en su mano derecha.

El entrenador respondió en forma irónica a los periodistas ante la consulta sobre la inclusión de Pavone y dijo: "Quieren saber si juega Pavone? Sí, va a jugar. Así no me preguntan más sobre el tema".

Con respecto a Braña, el DT sentenció que "todavía no pudo participar de ninguna práctica y lo esperamos hasta mañana para ver si puede estar a disposición".

El DT del "Pincha" opinó del juego y aseveró que "si bien Argentinos no está pasando un buen momento, tiene buenos jugadores y una idea de juego clara. Trataremos de implementar lo que nosotros pretendemos, sabiendo las necesidades que tienen ellos y en busca de seguir sumando".

"Tenemos que tratar de sostener lo que hicimos en el primer tiempo contra Patronato. Cuando se van dando los resultados, el equipo se siente cada vez mejor, más confiado y protagonista. Trabajamos para eso", agregó el técnico.

Sobre los objetivos del equipo en esta recta final de la Superliga, Benítez destacó que "el objetivo es ir partido tras partido. Nos gusta jugar copas internacionales, pero tenemos que seguir afianzando el equipo. Tenemos un compromiso complicado el lunes en una cancha difícil y trataremos de seguir sumando".

El entrenador de Estudiantes también fue consultado sobre su continuidad en el cargo después de este semestre y destacó: "Yo tengo que pensar en el día a día. Cuando llegue junio se verá. Si ahora pienso en la renovación estoy muy equivocado y faltaría a mis principios. Siempre pienso en hacer lo mejor para Estudiantes".

El plantel se entrenará mañana y el domingo. Los probables once titulares serán Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gonzalo Jara y Juan Dïaz; Nahuel Estévez, Franco Sivetti o Braña, Enzo Kalinski y Manuel Castro; Lucas Albertengo y Pavone.