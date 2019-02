Escándalo: Briñas, quien estuvo a cargo de las juveniles del Atleti, admitió el abuso a un menor

| Publicado en Edición Impresa

El mundo del deporte volvió a sacudirse porque un nuevo caso de abuso infanto-juvenil salió a la luz: Ángel Manuel Briñas, quien fue fundador y uno de los responsables de las juveniles del Atético de Madrid por más de dos décadas, admitió en las últimas horas que abusó de un menor en la década de 1970.

“Fueron cosas que sucedieron entonces, un poco raras... Francamente, nunca me lo expliqué. Fue un accidente, recién había muerto la mujer con la que me iba a casar. Solo fue una vez o dos. Enseguida corté. Es una espina que siempre he llevado clavada en el alma”, contó en una entrevista con el diario español El País.

Briás fue directo de la escuela del Atleti y es conocido en España como el descubridor del reconocido delantero Fernando Torres. El club, conocida esta noticia, decidió romper el vínculo que mantenía con el histórico formador de juveniles.

Más allá del caso que admitió el abuso, son varios los que salieron a denunciarlo indicaron que las víctimas son varias y que no ocurrieron una o dos veces cómo dijo en la entrevista. “Me tocaba en la oscuridad de la tienda de campaña, abriéndose camino entre otros compañeros. La primera vez me quedé paralizado, incrédulo, sin entender lo que pasaba. Luego mi afán era buscar la posición más alejada para dormir”, admitió uno de los denunciantes identificado como Miguel M. H.

Según indicaron los medios españoles, la víctima aseguró que “los abusos consistieron en caricias por las zonas íntimas, masturbaciones y una vez, una felación. Nunca intentó besarme ni abrazarme. Parecía que su fuente de placer estaba en mi cuerpo, no en el suyo”.

Otras cuatro víctimas ofrecieron también testimonios. Una de ellas aseguró: “Rompió algo en mí que nunca pude volver a unir”.