Ofensiva del Central en contra de los que anticipan una corrida preelectoral

Ante una economía que tarda en reaccionar y sigue mostrando índices negativos, el valor del dólar es un activo electoral

Fernando Coradazzi

fcoradazzi@eldia.com

“Sandleris estará peor preparado que Sturzenegger para enfrentar una corrida cambiaria”, aseguró esta semana el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando De la Rua, Domingo Cavallo. Y su frase hizo encender las alarmas en el equipo económico del Gobierno.

Pero lo que más molestó al Poder Ejecutivo, fue otra expresión del ex superministro del menemismo: “Yo me temo que se llevaría puesto al Gobierno. !Ojalá nunca ocurra!”, dijo en su blog personal. Y aclaró que lo hacía para “ayudar”.

Fue el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien ordenó esta semana al titular del Banco Central, Guido Sandleris, salir a contrarrestrar públicamente los dichos de Cavallo.

La primera señal fue del Comité de Política Monetaria del Central: “Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán de hasta US$ 75 millones por día. El valor acumulado en pesos en el mes de estas licitaciones no podrá exceder en 3% al valor de la meta al 1 de febrero, que es de $ 1.372 mil millones”, consignó en un comunicado emitido el jueves pasado.

Y ayer, sus voceros salieron a difundir los mecanismos previstos por la autoridad monetaria para prevenir una corrida cambiaria previa a las elecciones.

“Para que haya un movimiento fuerte del tipo de cambio, que sea en torno al 30%, tendría que haber un cambio en las decisiones de stock, es decir, que todos los que hoy tienen pesos, quieran tener dólares”, explicaron en el BCRA.

Al respecto, el portal de El Cronista adelantó dos medidas: “Por un lado, los dólares que tiene que vender el Tesoro, que son en promedio U$S 10.000 millones y que no anticipó cuándo va a volcar al mercado. Por otro, nuestras intervenciones en futuros por alrededor de u$s 3000 millones. Con eso, creemos que la relación es de 2 a 1. No encontramos los pesos que puedan generar un movimiento de 30% en el tipo de cambio”.

El Gobierno toma nota de las críticas, En una economía que sigue dando malas señales, la estabilidad cambiaria es un activo electoral esencial.